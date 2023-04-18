«Научилась ездить верхом и посещала психотерапевта»: Эмма Уотсон подвела итоги в честь своего дня рождения

15 апреля Эмма Уотсон
отпраздновала 33-летие и подвела личные итоги в социальных сетях. Актриса отметила, что буквально на себе чувствует «возвращение Сатурна»: так называют период, когда планета возвращается на то же место на небе, где она была в момент рождения человека. Астрологи считают этот период «взрослением», временем, когда многие люди переосмысливают свои жизненные ценности.
«До 29 лет я не слышала о возвращении Сатурна. Но теперь хорошо знакома. Я научилась сёрфить (плохо), ездить верхом (чуть лучше), часто посещала психотерапевта. Я «удочерила» Софию – настоящего ангела, а не собаку. Мы сняли воссоединение «Гарри Поттера». Я простилась с бабушкой и дедушкой. Я вернулась к истокам. Я открыла женский экологический инвестиционный фонд. Я играла в пиклбол и даже в гольф. Я отрезала себе ноготь, когда пыталась приготовить еду, и потом мне пришлось несколько месяцев делать всё одной рукой. Мне было очень грустно и я очень злилась из-за многих вещей. Я узнала больше о любви и о том, что значит быть женщиной. У меня ушло на это три года, но я наконец научилась ежедневной практике и могу выполнять её больше, чем несколько дней подряд. Я кое-что сожгла. Я ем зелень. Я увлеклась созданием сайтов через Squarespace. Я сняла свою первую рекламу»
, – написала актриса.
Эмма призналась, что опубликованные фотографии были сделаны на её прошлый день рождения, но тогда она не готова была ими делиться из-за своего «ковидного кокона». Теперь она чувствует себя иначе: «Сегодня я чувствую себя бабочкой. Спасибо моим «ведьмам», благодаря которым я там, где я есть, и та, кто я есть. Вы мои супергерои»
.
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