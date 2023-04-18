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Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте

18 апреля
2023 год

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18 апреля 2023

2 мая в продажу выходят мемуары актрисы «Эйфории» и «В лучах славы» Минки Келли, в которых она рассказала об абьюзивных отношениях в подростковом возрасте.

Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте

В мемуарах Келли описывает переезд к своему парню Руди после того, как её мать внезапно исчезла из города. Актриса вспоминает, что Руди часто называл её «шлюхой» и однажды настоял на том, чтобы она сделала настолько откровенные фотографии, что их отказались печатать. Однако Руди решил эту проблему, купив видеокамеру и заставив Минку снимать ещё более пошлые сцены (позже актрисе пришлось выкупить видео за 50 тысяч долларов, когда Руди пытался продать его таблоидам).

Также Руди настаивал, чтобы Келли сделала татуировку с его именем. Хотя она знала, что это не лучшая идея, ей нужно было где-то жить, поэтому она в конечном итоге согласилась сделать тату на «боковой части лобка». Она также призналась, что Руди попытался убедить её заняться сексом с их общей подругой, и когда Келли отказалась, они начали заниматься сексом перед ней. На следующий день Келли обнаружила, что беременна.

Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте
фото: Обложка автобиографии

Спустя некоторое время мать Келли, Морин, вернулась в Альбукерке и предложила воспитывать ребёнка вместе. «Воспитывать ребёнка вместе, как? На какие деньги? В каком доме? С какой страховкой? Я не могла представить себе, как рожу ребёнка в тех же условиях, что и моя мать родила меня. Абсолютно нет», – рассказала в автобиографии Минки. В итоге ей пришлось сделать аборт в 17 лет.

Также актриса вспомнила о расставании с коллегой по сериалу «В лучах славы» Тейлором Китчем: «Мои коллеги не приглашали меня выпить после работы, чтобы утешить моё разбитое сердце. Они утешали его», – пишет актриса. Это расставание научило её ценить уязвимость и открытость: «Мой жёсткий подход в отношениях обрёк меня на одиночество. Если вы ведёте себя так, как будто вам никто не нужен, то, безусловно, рядом с вами никого и не будет».
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Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте фотографии
Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте фотографии
Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте фотографии
Аборт, абьюз, одиночество: Минка Келли рассказала об отношениях в подростковом возрасте фотографии
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