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Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший

19 апреля
2023 год

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19 апреля 2023

15 апреля в Музее американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize, отмечающая достижения молодых учёных в области физики, математики и медицины. Среди гостей мероприятия были Мила Кунис и Эштон Кутчер, Мария Шарапова, Галь Гадот, Бри Ларсон, Роберт Дауни - младший, Крис Пайн, Эдвард Нортон, Кристен Белл, Лили Коллинз и другие.

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Мария Шарапова

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Эдвард Нортон с женой

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Галь Гадот

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Лили Коллинз

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Роберт Дауни-младший

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Бри Ларсон

Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший
фото: Эштон Кутчер и Мила Кунис
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Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший фотографии
Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший фотографии
Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший фотографии
Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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