Свет ученья: Мила Кунис, Мария Шарапова и Роберт Дауни-младший

Нил Кропалов и Орит Блейзер сыграли «Принца и нищую»
Мелодраму покажут на телеканале «Dомашний»
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15 апреля в Музее американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize, отмечающая достижения молодых учёных в области физики, математики и медицины. Среди гостей мероприятия были Мила Кунис и Эштон Кутчер, Мария Шарапова, Галь Гадот, Бри Ларсон, Роберт Дауни - младший, Крис Пайн, Эдвард Нортон, Кристен Белл, Лили Коллинз и другие.
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