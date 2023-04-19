Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России

Юлии Пересильд
предложили присвоить звание Героя России за главную роль в фильме «Вызов»
, который снимался в космосе. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Валерия Гущина
в беседе с РИА Новости
.
По словам Гущиной, «бумага ещё не оформлена», но это должно произойти в ближайшие две недели. Также Гущина отметила, что решение необходимо было принять давно: «Желание такое у нас созрело, осталось только облечь его в письменное обращение. Мы были уверены, что в Министерстве культуры РФ этот вопрос уже решённый»
, – сказала она журналистам.
Однако эту идею раскритиковали профессиональные космонавты. Как сообщает «МК»
, в Роскосмосе, на средства которого был совершён полёт, многие были недовольны тем, что ради фильма были потрачены средства, которые необходимы для исследований в космосе. Кроме того, полёт Пересильд сбил ранее выстроенный график полётов российских космонавтов. Летчик-космонавт и Герой России Елена Серова
не считает, что Пересильд заслужила эту награду, так как слетала в космос как турист, а профессиональные космонавты удостаиваются подобных наград лишь в единичных случаях: «Если это награждение произойдёт, это обесценит подвиг настоящих космонавтов. Ведь они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством! При всём моём уважении к артистам, туристам, которые летали на МКС на короткое время, в рамках программы посещения, до последнего времени Звание Героя России никогда не присваивали. Нашу съёмочную группу, по сути, свозили на орбиту как туристов»
.
Полёт Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко
состоялся на корабле «Союз МС-19» 5 октября 2021 года. Командир корабля Антон Шкаплеров
был единственным профессиональным космонавтом на борту, так как «Союз МС» рассчитан только на трёх членов экипажа.
«Вот кому бы я вручила второго Героя за тот полёт, так это Антону Шкаплерову, который один управлял космическим кораблём, рассчитанным на двух пилотов. Корабль специально модифицировали, чтобы у него была возможность управлять им. Мало того – он в одиночку справился с внештатной ситуацией, которая возникла у них при стыковке со станцией. Вручила бы второго Героя Петру Дуброву, который из-за этого проекта остался в космосе на полгода дольше, чем планировалось»
, – продолжила Елена Серова.
Лётчик-космонавт и Герой России Фёдор Юрчихин
заявил, что предложение вручить награду Пересильд не кажется ему справедливым: «Я всегда выступал против того, чтобы этот проект реализовывался за государственный счёт. Считаю, что если Юлии Пересильд и Климу Шипенко дадут высшие государственные награды, то справедливо будет дать также звания народных артистов РФ тем космонавтам, которые сопровождали их в полёте: Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, а тех активных участников Роскосмоса, которые помогали им на Земле, наделить званиями заслуженных деятелей искусств»
.
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