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Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России

19 апреля
2023 год

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19 апреля 2023
Юлии Пересильд предложили присвоить звание Героя России за главную роль в фильме «Вызов», который снимался в космосе. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Валерия Гущина в беседе с РИА Новости.

Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России

По словам Гущиной, «бумага ещё не оформлена», но это должно произойти в ближайшие две недели. Также Гущина отметила, что решение необходимо было принять давно: «Желание такое у нас созрело, осталось только облечь его в письменное обращение. Мы были уверены, что в Министерстве культуры РФ этот вопрос уже решённый», – сказала она журналистам.

Однако эту идею раскритиковали профессиональные космонавты. Как сообщает «МК», в Роскосмосе, на средства которого был совершён полёт, многие были недовольны тем, что ради фильма были потрачены средства, которые необходимы для исследований в космосе. Кроме того, полёт Пересильд сбил ранее выстроенный график полётов российских космонавтов. Летчик-космонавт и Герой России Елена Серова не считает, что Пересильд заслужила эту награду, так как слетала в космос как турист, а профессиональные космонавты удостаиваются подобных наград лишь в единичных случаях: «Если это награждение произойдёт, это обесценит подвиг настоящих космонавтов. Ведь они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством! При всём моём уважении к артистам, туристам, которые летали на МКС на короткое время, в рамках программы посещения, до последнего времени Звание Героя России никогда не присваивали. Нашу съёмочную группу, по сути, свозили на орбиту как туристов».

Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России

Полёт Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко состоялся на корабле «Союз МС-19» 5 октября 2021 года. Командир корабля Антон Шкаплеров был единственным профессиональным космонавтом на борту, так как «Союз МС» рассчитан только на трёх членов экипажа.

«Вот кому бы я вручила второго Героя за тот полёт, так это Антону Шкаплерову, который один управлял космическим кораблём, рассчитанным на двух пилотов. Корабль специально модифицировали, чтобы у него была возможность управлять им. Мало того – он в одиночку справился с внештатной ситуацией, которая возникла у них при стыковке со станцией. Вручила бы второго Героя Петру Дуброву, который из-за этого проекта остался в космосе на полгода дольше, чем планировалось», – продолжила Елена Серова.

Лётчик-космонавт и Герой России Фёдор Юрчихин заявил, что предложение вручить награду Пересильд не кажется ему справедливым: «Я всегда выступал против того, чтобы этот проект реализовывался за государственный счёт. Считаю, что если Юлии Пересильд и Климу Шипенко дадут высшие государственные награды, то справедливо будет дать также звания народных артистов РФ тем космонавтам, которые сопровождали их в полёте: Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, а тех активных участников Роскосмоса, которые помогали им на Земле, наделить званиями заслуженных деятелей искусств».
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№ 2
Наталья Курилова   19.04.2023 - 15:22
Скоро звание "Герой России" перестанут воспринимать с должным уважением. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   19.04.2023 - 14:47
со всем уважением конечно, но полностью поддерживаю космонавтов. давать звание героя россии - за что? ну как бы давайте уже тогда всем космнавтам, которые летают в космос и проводят там по полжизни читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России фотографии
Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России фотографии
Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России фотографии
Юлии Пересильд предложили дать звание Героя России фотографии
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