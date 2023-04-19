«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя

44-летняя Рэйчел МакАдамс снялась в фотосессии для журнала Bustle и рассказала в интервью о принятии своего тела. На фотографиях актриса запечатлена в естественном состоянии, включая волосы под мышками, а сами снимки обработаны минимально. Об этом попросила сама Рэйчел.
«На этой съёмке я позирую в нижнем белье из латекса. Но я родила двоих детей. Это моё тело, и я думаю, что важно показать то, как оно выглядит на самом деле. Выглядеть как можно лучше, работать над собой и быть здоровым – это нормально, но у всех это происходит по-разному».
Рэйчел поделилась подробностями о своей карьере и призналась, что чувствует вину за то, что периодически брала перерывы. На самом пике карьеры она отказалась от главных ролей в таких фильмах, как «Дьявол носит Prada», «Казино Рояль», «Железный человек» и других: «Я чувствовала себя виноватой за то, что не воспользовалась этой возможностью, потому что знала, что мне очень повезло. Но также я знала, что это не соответствует моему характеру, и перерыв нужен мне, чтобы оставаться в здравом уме».
Также Рэйчел призналась, что ей тяжело было справляться с первой славой после выхода фильмов «Дрянные девчонки» и «Дневник памяти». На тот момент она только окончила Йоркский университет и три года проработала в «Макдоналдсе»: «В театральной школе вас не учат тому, как с этим справляться. Не существует книги о том, как справиться со славой».
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