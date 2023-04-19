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«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя

19 апреля
2023 год

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19 апреля 2023

44-летняя Рэйчел МакАдамс снялась в фотосессии для журнала Bustle и рассказала в интервью о принятии своего тела. На фотографиях актриса запечатлена в естественном состоянии, включая волосы под мышками, а сами снимки обработаны минимально. Об этом попросила сама Рэйчел.

«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя

«На этой съёмке я позирую в нижнем белье из латекса. Но я родила двоих детей. Это моё тело, и я думаю, что важно показать то, как оно выглядит на самом деле. Выглядеть как можно лучше, работать над собой и быть здоровым – это нормально, но у всех это происходит по-разному».

Рэйчел поделилась подробностями о своей карьере и призналась, что чувствует вину за то, что периодически брала перерывы. На самом пике карьеры она отказалась от главных ролей в таких фильмах, как «Дьявол носит Prada», «Казино Рояль», «Железный человек» и других: «Я чувствовала себя виноватой за то, что не воспользовалась этой возможностью, потому что знала, что мне очень повезло. Но также я знала, что это не соответствует моему характеру, и перерыв нужен мне, чтобы оставаться в здравом уме».

«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя

Также Рэйчел призналась, что ей тяжело было справляться с первой славой после выхода фильмов «Дрянные девчонки» и «Дневник памяти». На тот момент она только окончила Йоркский университет и три года проработала в «Макдоналдсе»: «В театральной школе вас не учат тому, как с этим справляться. Не существует книги о том, как справиться со славой».

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№ 1
Pumpkin   19.04.2023 - 14:49
не знала, что она такая бодипозитивщица)) ладно, блин, со многим можно согласиться, но все еще волосы на теле считаю эстетически некрасивым делом. читать далее>>
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Дневник памятиДрянные девчонкиДьявол носит PradaЖелезный человекКазино Рояль

фотографии >>
«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя фотографии
«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя фотографии
«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя фотографии
«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя фотографии
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