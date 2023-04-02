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Shortparis выпустили песню к сериалу «Фишер»

2 апреля
2023 год

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2 апреля 2023
В онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера финального эпизода криминального триллера «Фишер» с Иваном Янковским, Сашей Бортич и Александром Яценко в главных ролях. В этот же день группа Shortparis выпустила саундтрек к сериалу. Композиция «В первый раз» стала первой песней коллектива, записанной без клавишника Александра Гальянова, который покинул команду в 2022 году.

Shortparis выпустили песню к сериалу «Фишер»
фото: Shortparis

«Трек получился очень личным, прежде всего на уровне гармонии. Кажется, что именно так звучит наше детство. Текст не привязан к сюжету сериала, но в некоторых моментах до неприличия попадает в него. Мы говорили с создателями "Фишера" о насилии, которое незаметно, но повсеместно растворено в обществе на базовом уровне. Я вспомнил свою первую наивную жестокость из детства — столь захватывавшую меня игру в сжигание муравьев под линзой. Однажды в четыре года я провел так весь день. А к вечеру, опьяненный количеством произведенных смертей, шатаясь побрел домой, где меня тошнило до следующего утра. Страшно и странно было вдруг вспомнить об этом забытом эпизоде жизни, да и обо всем том волшебном, но жутком мире, что окружал нас в детстве», — рассказал лидер группы Николай Комягин.
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№ 1
Матвей Брикун   2.04.2023 - 14:01
Молодцы, что написали и выпустили, от этой новости ни горячо, ни холодно. Для такой мрачной картины написали как раз в тему. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Shortparis выпустили песню к сериалу «Фишер» фотографии
Shortparis выпустили песню к сериалу «Фишер» фотографии
Shortparis выпустили песню к сериалу «Фишер» фотографии
Shortparis выпустили песню к сериалу «Фишер» фотографии
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