Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина

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18 апреля в московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония вручения Первой Премии Культурно-благотворительного фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой «Action!» Перед награждением лауреатов гостям церемонии показали эпизоды из 19 фильмов 2015-2022 годов. Среди гостей премии были Ида Галич, Ксения Собчак, Игорь Верник, Андрей Фомин, Кристина Бабушкина, Ирина Старшенбаум, Рената Пиотровски, Полина Ауг и другие.
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