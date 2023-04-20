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Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина

20 апреля
2023 год

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20 апреля 2023

18 апреля в московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония вручения Первой Премии Культурно-благотворительного фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой «Action!» Перед награждением лауреатов гостям церемонии показали эпизоды из 19 фильмов 2015-2022 годов. Среди гостей премии были Ида Галич, Ксения Собчак, Игорь Верник, Андрей Фомин, Кристина Бабушкина, Ирина Старшенбаум, Рената Пиотровски, Полина Ауг и другие.

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Светлана Бондарчук с мужем

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Ида Галич

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Кристина Бабушкина

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Игорь Верник и Ксения Собчак

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Олеся Судзиловская

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Ирина Старшенбаум

Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина
фото: Максим Лагашкин
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Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина фотографии
Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина фотографии
Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина фотографии
Почетный благотворитель: Ирина Старшенбаум, Ида Галич и Кристина Бабушкина фотографии
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