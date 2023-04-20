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Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин

20 апреля
2023 год

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20 апреля 2023

Приверженец традиционных взглядов, театральный режиссёр Эдуард Бояков в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой признался, что был бы очень рад возвращению в России единства церкви и государства, а главе государства - статуса богопомазанного.

«Надо вернуть эту практику. Не обязательно [страну должен возглавлять снова] царь. Не обязательно. Есть разные варианты. Есть модели, когда русская община выбирает своего правителя, и этим самым может переходить передача власти, в том числе, и сакрально подтверждённая. Теоретически».

Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин

Также Эдуард поделился своим видением того, как должно быть в такой системе организовано избирательное право - в случае, если оно вообще останется. «В демократию я не верю, это политтехнология, «крути-верти». Я верю в вертикаль, в иерархию. Вы, наверное, сейчас упадёте после того как услышите моё мнение о том, что избирательное право, если его и оставлять, должно быть совершенно другим. Конечно, избирательное право нужно давать главе семье. А это мужчина. Иметь он должен столько бюллетеней, сколько у него детей. И вот вся семья должна голосовать [за одного и того же кандидата]. Я понимаю, насколько дико это звучит для вашего либерального сознания, но для моего это звучит абсолютно понятно и просто. Потому что муж с женой - это одно тело. И если они одно тело, как может получится так, что один голосует, например, за Трампа, а другая - за Байдена? Ну это же бред!» К сожалению, Екатерина и Эдуард не развили тему правоприменения этой модели голосования в случаях, когда мужские фигуры в семьях полностью отсутствуют. Как это часто бывает на Руси.
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Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин фотографии
Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин фотографии
Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин фотографии
Эдуард Бояков считает, что избирательное право должно быть только у мужчин фотографии
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