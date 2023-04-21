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Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая

21 апреля
2023 год

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21 апреля 2023

19 апреля в бутике Estelle Gallery в ГУМе открылся именной корнер канадского бренда купальников и пляжной одежды Shan, который является одним из самых популярных брендов сети Estelle Adony. Среди гостей мероприятия были замечены Екатерина Климова, Олеся Судзиловская, Александра Ребенок, Юлия Топольницкая, Анна Хилькевич, Екатерина Вуличенко и другие.

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Александра Ребенок

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Юлия Топольницкая

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Олеся Судзиловская

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Екатерина Климова

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Екатерина Вуличенко

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Анна Хилькевич

Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая
фото: Екатерина Климова
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
babydylnova   21.04.2023 - 14:48
Белый купальник крутой. Розовый купальник как будто топ из магазина "Твоё". Раз ставят такие огромные цены, ну и делайте необычный дизайн одежды, чтобы было понятно за что деньги отдаешь. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   21.04.2023 - 14:06
ну вообще купальники не особенно что-то привлекательные(( мне как то не зашло. А вот у Климовой такое прикольное платье, но вот сапоги как будто не в тему читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая фотографии
Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая фотографии
Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая фотографии
Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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