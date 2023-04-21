Пляжный сезон: Екатерина Климова, Анна Хилькевич и Юлия Топольницкая

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Бородин просил Генпрокуратуру проверить актёра на экстремизм
19 апреля в бутике Estelle Gallery в ГУМе открылся именной корнер канадского бренда купальников и пляжной одежды Shan, который является одним из самых популярных брендов сети Estelle Adony. Среди гостей мероприятия были замечены Екатерина Климова, Олеся Судзиловская, Александра Ребенок, Юлия Топольницкая, Анна Хилькевич, Екатерина Вуличенко и другие.
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