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ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская

21 апреля
2023 год

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21 апреля 2023

20 апреля 2023 года в столичном театре «Россия» состоялась церемония открытия 45-го Московского Международного кинофестиваля, который продлится до 27 апреля. В преддверии церемонии президент смотра Никита Михалков провёл традиционный брифинг, на котором отчитался о количестве фильмов и стран-участников фестиваля.
Первый приз смотра был вручен уже на церемонии открытия - актриса Ирина Купченко получила награду за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского «Верю! Константин Станиславский» из рук самого Михалкова.

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Никита Михалков и Ирина Купченко

Ну а наше внимание перемещается на красную ковровую дорожку, по которой в этом году прошлись Светлана Дружинина, Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва, Светлана Иванова, Екатерина Гусева, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Вячеслав Манучаров, Анна Снаткина, Ксения Алфёрова и Егор Бероев, Алексей Гуськов и Лидия Вележева, Анна Хилькевич, Елена Летучая, Ирина Гринёва, Кристина Асмус и многие другие.

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Светлана Иванова

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Кристина Асмус

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Ирина Безряднова и Катя Кабак

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Глеб Калюжный

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Елена Подкаминская

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Мария Шумакова

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Ида Галич

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Матвей Лыков

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Лянка Грыу

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Светлана Дружинина

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Ирина Гринёва

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Анна Хилькевич

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Стася Венкова

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Елена Летучая

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Ирина Горбачёва

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Анна Снаткина

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Светлана Степанковская

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Настасья Самбурская

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Глеб Калюжный

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Екатерина Гусева

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Сергей Кемпо

ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская
фото: Ася Резник
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ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская фотографии
ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская фотографии
ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская фотографии
ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская фотографии
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