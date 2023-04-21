ММКФ-2023: Елена Подкаминская, Ирина Горбачёва и Настасья Самбурская

20 апреля 2023 года в столичном театре «Россия» состоялась церемония открытия 45-го Московского Международного кинофестиваля, который продлится до 27 апреля. В преддверии церемонии президент смотра Никита Михалков провёл традиционный брифинг, на котором отчитался о количестве фильмов и стран-участников фестиваля.
Первый приз смотра был вручен уже на церемонии открытия - актриса Ирина Купченко получила награду за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского «Верю! Константин Станиславский» из рук самого Михалкова.
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