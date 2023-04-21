«Замуж - это монастырь»: Любовь Толкалина о нежелании выходить замуж

О своей личной жизни 45-летняя Любовь Толкалина не распространяется, оставляя любопытной аудитории пространство для домыслов. Актриса никогда не была замужем, хотя 13 лет прожила в фактическом браке с Егором Кончаловским, которому родила дочь Машу. Сейчас у актрисы, по её же собственным словам, роман длинною в 15 лет, но замуж она всё ещё не хочет. Поскольку замужество ассоциируется у неё с отречением от мира.
«Я не готова уйти в монастырь. Замуж - это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, чтобы понимать, что ты отрекаешься от мира. Замуж - это отречься от мира», - заявила актриса в интервьюВалерии Гай Германике.
Актриса призналась, что брак её пугает, и допустила, что подобное отношение к браку вселил в неё собственный неудачный опыт, пример родителей и, выражаясь языком специалистов по семейным расстановкам, «родовая программа». «В детстве я никогда не видела, чтобы любовь была внутри семьи. Любовь могла быть где-то за её пределами. Но между людьми в семье это встречается крайне редко. Обычно люди друг с другом живут по удобству. Может быть, это стереотип. Я не видела любви между своими родителями. Я, к счастью, сейчас дожила до того состояния, при котором я вижу, что родители действительно любят друг друга».
Брак Любовь называет не иначе как «вся эта удивительная рутина». И рутина эта «связана со всяким скотством. С забыванием кто ты такой, с нарушением личных границ, с тем, что надо выяснять отношения. Я вообще не понимаю, зачем выходить замуж. Зачем давать другому человеку иллюзию того, что я ему принадлежу? Это иллюзия».
«Действительно, в моей семье есть женщины, которые очень сильно пострадали от мужчин физически. И им приходилось забирать ребёнка и уезжать в другой город, чтобы просто скрываться. Во мне, видимо, работает эта программа. Но я счастлива. Если женщина одинока, это не значит, что она одна. Я никогда не бываю одна, даже если всем вокруг кажется, что я одинока. Я никогда не была замужем. Мы жили с Егором очень долгое время, он очень приглашал меня замуж, но я не пошла. Он пришёл с брачным договором. А я хотела, чтобы он повёл меня в храм. Ничего меня не оскорбило, я просто всё поняла».
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский
Актриса призналась, что во время беременности и после рождения дочери не чувствовала уверенности в собственном статусе. Поэтому продолжала работать, жертвуя временем, которое она могла бы проводить с ребёнком. «Самая главная ценность в семье - это уважение к женщине. Карьера мужа, благоденствие в семье и здоровье детей зависит именно от этого. Если нет этого понимания, то сколько бы ты словами это не говорил, не требовал, не вынимал это разными манипуляциями - то распадаются отношения. Когда женщина вынашивает и рожает ребёнка, она не должна работать. И нужно как-то убедить её и расслабить до такого состояния, чтобы она понимала, что она со своим ребёнком не останется на улице. Я чувствовала себя очень финансово незащищённой. Мне в любой момент могли сказать: «Вот дом, вот порог. Не нравится - до свидания». Поэтому я ходила на работу, не додала внимания ребёнку».
фото: Мария Кончаловская со своей работой, приуроченной к 10-летнему юбилею фестиваля "Короче"
Актриса до сих пор чувствует свою вину перед дочерью. «Я её оставляла, да. Она была маленькая совсем, крошечная. Я тогда снималась в сериале у Акопова в «Талисмане любви». 60 серий! И постоянно пишется сценарий. И я помню, что когда я не успевала вернуться, а няня уже уезжала, потому что жила в другом городе, моя ассистентка дежурила у её кроватки. И Маша маленькая вставала в кроватке и в темноте спрашивала у меня, когда я приходила: «Ты мама?» Потому что рядом с кроваткой мог оказаться кто угодно. Моя подруга, ассистентка, кто угодно. И когда я уезжала из дома, это был самый страшный мой страх, что я вот уезжаю, а мой ребёнок без меня растёт. До сих пор не могу себя простить, ком в горле. Я проглядела всё. Хотя в те минуты, что я была рядом с ней, мне казалось, что я максимально должна ей отдавать. А она не могла это всё принимать. Поэтому у нас всегда был такой лёгкий конфликт. Она не просит у меня советов, она идёт к сторонним людям. Она боится что-либо мне сказать, раскрыться. Очень много я не дала ей любви. Она поэтому рисует, наверное. Она привыкла, что она одна дома и она создает миры».
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