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Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину

21 апреля
2023 год

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21 апреля 2023

История противостояния актёра Данилы Козловского и главы ФПБК Виталия Бородина стремительно развивается. В начале апреля стало известно, что Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. В своём обращении Бородин также взял на себя смелость утверждать, что актёр переехал жить в США и призывал общественность к массовым протестам.

Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину

Через неделю Козловский подробно прокомментировал претензии Бородина и пообещал тоже обратиться во всевозможные органы на предмет проверки деятельности Бородина. Однако сегодня выяснилось, что Пресненский суд Москвы не принял иск Козловского к Бородину. Об этом Бородин с плохо скрываемыми радостью и облегчением заявил в комментарии журналистам телеграм-канала «Shot».

Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину
фото: Виталий Бородин

«Как обычно, Данила Козловский взорвал весь интернет красивыми заголовками, подав иск на меня. Я сегодня прибыл в суд. Оказалось, суд иск не принял, потому что он составлен неправильно. Я считаю, это было сделано, чтобы были красивые заголовки в СМИ», — заявил Бородин.

А пока Бородин празднует победу в первом раунде, его хлопоты потихоньку оправдываются. На днях стало известно, что показы спектакля «Гамлет» с участием Козловского в МДТ были перенесены с апреля на май без уточнения причины.
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Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину фотографии
Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину фотографии
Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину фотографии
Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину фотографии
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