Суд не принял иск Данилы Козловского к обвинившему его в дискредитации ВС РФ Бородину

История противостояния актёра Данилы Козловского и главы ФПБК Виталия Бородина стремительно развивается. В начале апреля стало известно, что Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. В своём обращении Бородин также взял на себя смелость утверждать, что актёр переехал жить в США и призывал общественность к массовым протестам.
«Как обычно, Данила Козловский взорвал весь интернет красивыми заголовками, подав иск на меня. Я сегодня прибыл в суд. Оказалось, суд иск не принял, потому что он составлен неправильно. Я считаю, это было сделано, чтобы были красивые заголовки в СМИ», — заявил Бородин.
А пока Бородин празднует победу в первом раунде, его хлопоты потихоньку оправдываются. На днях стало известно, что показы спектакля «Гамлет» с участием Козловского в МДТ были перенесены с апреля на май без уточнения причины.
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