«Из ВГИКа я вышла совершенно необразованной»: Любовь Толкалина рассказала об учёбе в Институте святого Фомы

«Раз в неделю по субботам я училась, а больше я и не смогла бы. Я, конечно, агентам своим свернула голову - на пять лет вперёд у меня были заняты все субботы. Это очень мешало съёмкам. Иногда приходилось отказываться от проектов, чтобы быть на лекции».
Причина, по которой Любовь решила пойти на курс - низкий уровень образования в области истории искусства и философии.
«После ВГИКа я вышла совершенно необразованной, непонятно, чем мы там занимались. ВГИК не даёт никакого общего образования, к сожалению. С актёрским образованием мне там повезло, у меня Баталов мастер. Из всех театральных институтов у нас были самые классные педагоги».
В Институте святого Фомы актриса изучала массу интереснейших дисциплин: «История искусства, история католической церкви, история византийской традиции иконописи, латынь, музыка. У нас были литературные бомбы - это такие кружки, в которых за 15 минут надо было рассказать о книге, которую ты сейчас читаешь, так, чтобы увлечь всех, чтобы всем захотелось прочитать эту книгу. Это было очень здорово. Философская антропология, герменевтика. Много там всего было».
В том же интервью, вспоминая свои отношения с Егором Кончаловским и его семьёй, Любовь призналась, что у неё совершенно не строилась интеллектуальная беседа с Андреем Кончаловским. Режиссёр подавлял Любовь своей эрудицией, не пытаясь быть понятным. «Однажды мы сидели в Ареццо рядом с храмом, у нас вообще никак не строился диалог. Что бы он мне не сказал, я не понимала. А он оценивал именно то, что я не понимаю. А не то, как сделать так, чтобы мне сию минуту войти в эту дверь». Вероятно, этот эпизод косвенно повлиял на решение актрисы получить дополнительное образование.
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