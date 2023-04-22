52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака

Американские таблоиды «TMZ» и «Page Six», ссылаясь на источники, сообщили о расставании звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти
с мужем, фотографом Куртом Исвариенко
.
«Развод - это последнее, чего хотела Шэннен. Но к сожалению, у неё не было другого выбора»
, - сообщила изданию «Page Six»
пиарщица актрисы Лесли Слоун
. «Можете связаться с агенткой Курта Коллье Гримм, поскольку её это дело напрямую касается»
, - добавила Лесли, прозрачно намекая на причины развода.
По сообщениям «TMZ»
, Доэрти подала документы на развод в минувшую пятницу. Согласно документам, актриса не живёт с мужем с января 2023 года. Незадолго до того, как новость появилась в СМИ, актриса опубликовала в соцсетях глубокомысленно изречение: «Только те люди достойны быть в вашей жизни, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением»
.
Курт стал третьим мужем Шэннен - они поженились в 2011 году, и на их долю выпало много испытаний. В 2015 году Шэннен диагностировали рак молочной железы
. В 2017 Шэннен праздновала победу над раком
, но в феврале 2020 болезнь вернулась в четвёртой стадии
. В интервью изданию People в 2019 году актриса призналась, что первая битва с раком груди изменила их с Куртом отношения в лучшую сторону.
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