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52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака

22 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
22 апреля 2023
Американские таблоиды «TMZ» и «Page Six», ссылаясь на источники, сообщили о расставании звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти с мужем, фотографом Куртом Исвариенко.

52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака

«Развод - это последнее, чего хотела Шэннен. Но к сожалению, у неё не было другого выбора», - сообщила изданию «Page Six» пиарщица актрисы Лесли Слоун. «Можете связаться с агенткой Курта Коллье Гримм, поскольку её это дело напрямую касается», - добавила Лесли, прозрачно намекая на причины развода.

По сообщениям «TMZ», Доэрти подала документы на развод в минувшую пятницу. Согласно документам, актриса не живёт с мужем с января 2023 года. Незадолго до того, как новость появилась в СМИ, актриса опубликовала в соцсетях глубокомысленно изречение: «Только те люди достойны быть в вашей жизни, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением».

52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака

Курт стал третьим мужем Шэннен - они поженились в 2011 году, и на их долю выпало много испытаний. В 2015 году Шэннен диагностировали рак молочной железы. В 2017 Шэннен праздновала победу над раком, но в феврале 2020 болезнь вернулась в четвёртой стадии. В интервью изданию People в 2019 году актриса призналась, что первая битва с раком груди изменила их с Куртом отношения в лучшую сторону.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   22.04.2023 - 21:04
Я так понимаю рак четвертой стадии не лечится и их развод скажется на актрисе еще сильнее. Мужу вообще нормально будет спаться по ночам после такого? Тяжелая ведь болезнь, надо вместе всегда быть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака фотографии
52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака фотографии
52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака фотографии
52-летняя Шэннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака фотографии
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