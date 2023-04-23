Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой

23 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
23 апреля 2023
59-летний Игорь Верник женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая младше актёра на 15 лет. Фотографиями со свадьбы в социальных сетях поделился Вадим Верник.

Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой

Как сообщает Star Hit, пара расписалась ещё в октябре прошлого года, а отпраздновать событие решила только сейчас. Для Игоря это уже третий брак. Ранее он был женат на лингвисте Маргарите и журналистке Марии Казаковой, которая родила ему сына Григория.

Под руководством Натальи Шнейдеровой был запущен сериал «Бедная Настя», также она работала над проектами «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Закрытая школа».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовь
персоны
Вадим ВерникГригорий ВерникИгорь ВерникНаталия Шнейдерова
фильмы
Бедная НастяЗакрытая школаМоя прекрасная няняНе родись красивой

фотографии >>
Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой фотографии
Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой фотографии
Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой фотографии
Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Владимир Андреев (III)
Александра Афанасьева-Шевчук
Владимир Машук
Сергей Мигицко
Юлия Паршута
Лев Прыгунов
Ирина Пулина
Александра Сизоненко
Павел Шуваев
Джуди Дэвис
Джейми Кинг
Джеймс Руссо
Джон Сина
Ширли Темпл
Джон Ханна
Крэйг Шеффер
все родившиеся 23 апреля >>

Афиша кино >>

Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, экранизация
США, 2023
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Медовый месяц
драма
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram