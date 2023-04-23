Игорь Верник женился на продюсере Наталье Шнейдеровой

59-летний Игорь Верник
женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой
, которая младше актёра на 15 лет. Фотографиями со свадьбы в социальных сетях поделился Вадим Верник
.
Как сообщает Star Hit
, пара расписалась ещё в октябре прошлого года, а отпраздновать событие решила только сейчас. Для Игоря это уже третий брак. Ранее он был женат на лингвисте Маргарите
и журналистке Марии Казаковой
, которая родила ему сына Григория
.
Под руководством Натальи Шнейдеровой был запущен сериал «Бедная Настя»
, также она работала над проектами «Моя прекрасная няня»
, «Не родись красивой»
и «Закрытая школа»
.
обсуждение >>