С Алека Болдуина
сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
на съёмках фильма «Ржавчина»
. Об этом сообщает Variety
.
Прокуроры заявили, что расследование продолжается и обвинения могут быть предъявлены повторно позже. При этом с Ханны Гутьерес-Рид
, отвечавшей за оружие на съёмках, обвинения не сняты. В рамках дела помощник режиссёра Дэвид Холлс
, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевыми патронами, был приговорен к условному сроку и штрафу в 500 тысяч долларов
. Ханне Гутьерес-Рид грозит до 18 месяцев лишения свободы.
обсуждение >>