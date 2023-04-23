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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

23 апреля
2023 год

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23 апреля 2023
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Variety.

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Прокуроры заявили, что расследование продолжается и обвинения могут быть предъявлены повторно позже. При этом с Ханны Гутьерес-Рид, отвечавшей за оружие на съёмках, обвинения не сняты. В рамках дела помощник режиссёра Дэвид Холлс, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевыми патронами, был приговорен к условному сроку и штрафу в 500 тысяч долларов. Ханне Гутьерес-Рид грозит до 18 месяцев лишения свободы.
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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве фотографии
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве фотографии
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве фотографии
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