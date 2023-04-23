Пол Мескал дебютировал в качестве певца. Актёр записал песню «Slip Away», ставшую саундтреком к фильму «Кармен». Сам Пол исполнил одну из главных ролей в фильме.
Клип на песню «Slip Away» – это отрывок из фильма, в котором Пол подыгрывает себе на акустической гитаре. Услышать актёра можно также в композиции «Lullaby/Beyond», вошедшую в сборник саундтреков.
По сюжету «Кармен» молодая и независимая женщина вынужденно покидает свой дом в мексиканской пустыне после жестокого убийства матери. Кармен (Мелиса Баррера) нелегально переходит границу США и сталкивается с пограничными преступниками, один из которых хладнокровно убивает двух других иммигрантов из группы перебежчиков. Вместе с негодяями орудует Эйдан (Пол Мескаль) — морской пехотинец с посттравматическим стрессовым расстройством. Когда он ввязывается в смертельный конфликт, Кармен вынуждена бежать вместе с ним.
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