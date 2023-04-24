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Деконструкция «ПираМММида»
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Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова

24 апреля
2023 год

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24 апреля 2023

22 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках 45-го Московского Международного Кинофестиваля состоялась премьера нового анимационного фильма «Яга и книга заклинаний» о рыжеволосой ведьме, которой предстоит отправиться в захватывающее путешествие, чтобы вернуть магические способности и поквитаться с заклятым врагом. Среди гостей премьеры были продюсер и актёр озвучивания Фёдор Бондарчук, Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак, Эльдар Джарахов, Юлия и Маруся Бордовских, Анна Бегунова и другие.

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Александр Чистяков и Фёдор Бондарчук

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Наталья, Вера и Лидия Чистяковы-Ионовы

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Ксения Собчак

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Бедрос, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Анна Бегунова с дочерью

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Эльдар Джарахов

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Юлия и Маруся Бордовски

Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова
фото: Ева Смирнова
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   24.04.2023 - 15:04
ой а что это дети Киркорова пришли с дедушкой, а не с папой?)) но а вообще как-то мало людей, если честно. И как-то Джарахов туда вообще не вписывается)) читать далее>>
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Деконструкция «ПираМММида»

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