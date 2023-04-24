Волшебная инструкция: Фёдор Бондарчук, Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова

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22 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках 45-го Московского Международного Кинофестиваля состоялась премьера нового анимационного фильма «Яга и книга заклинаний» о рыжеволосой ведьме, которой предстоит отправиться в захватывающее путешествие, чтобы вернуть магические способности и поквитаться с заклятым врагом. Среди гостей премьеры были продюсер и актёр озвучивания Фёдор Бондарчук, Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак, Эльдар Джарахов, Юлия и Маруся Бордовских, Анна Бегунова и другие.
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