Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес

24 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
24 апреля 2023

Бен Аффлек стал гостем на шоу Дрю Бэрримор и рассказал о диете своей супруги Дженнифер Лопес.

«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес

«Правда в том, что Дженнифер ест всё, что пожелает. Вообще всё: пиццу, печенье, мороженое», – признался Бен. Он добавил, что немного завидует супруге, потому что даже после изнурительных тренировок не выглядит моложе: «Я тоже тренируюсь, но не выгляжу волшебным образом на двадцать. У меня нет идеальной кожи и всего остального. Конечно, я не умаляю её заслуг. Дисциплина и работа над собой имеют большое значение. Но есть в этом и что-то сверхчеловеческое. Она самая восхитительная женщина в мире, выглядит просто умопомрачительно».

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   24.04.2023 - 15:05
ой ну как он о ней говорит - с такой любовью и теплотой. А вообще конечно надо отдать должное Лопес - она действительно потрясающе выглядит! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Бен АффлекДрю БэрриморДженнифер Лопес

фотографии >>
«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес фотографии
«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес фотографии
«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес фотографии
«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Андрей Петров
23 апреля ушёл из жизни артист балета, хореограф Андрей Петров.
Светлана Гузикова
23 апреля ушла из жизни актриса Светлана Гузикова.
Алексей Муравлёв
22 апреля ушёл из жизни композитор Алексей Муравлёв.
Лидия Ашрапова
21 апреля ушла из жизни актриса Лидия Ашрапова.

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Улдис Лиелдидж
Дарья Лузина
Дмитрий Ошеров
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эрик Бальфур
Эйдан Гиллен
Ширли МакЛэйн
Петр Слабаков
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
Пауль Эссер
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, экранизация
США, 2023
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Медовый месяц
драма
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?