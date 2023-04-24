«Ест всё, что пожелает»: Бен Аффлек о секретах идеальной фигуры Дженнифер Лопес

«Правда в том, что Дженнифер ест всё, что пожелает. Вообще всё: пиццу, печенье, мороженое», – признался Бен. Он добавил, что немного завидует супруге, потому что даже после изнурительных тренировок не выглядит моложе: «Я тоже тренируюсь, но не выгляжу волшебным образом на двадцать. У меня нет идеальной кожи и всего остального. Конечно, я не умаляю её заслуг. Дисциплина и работа над собой имеют большое значение. Но есть в этом и что-то сверхчеловеческое. Она самая восхитительная женщина в мире, выглядит просто умопомрачительно».
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