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Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»

24 апреля
2023 год

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24 апреля 2023

Киану Ривз стал гостем подкаста «The Art of Action» и пообщался со своим коллегой по фильму «Джон Уик-4» Скоттом Эдкинсом. Во время беседы Ривз признался, что скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице».

Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»

Актёру очень понравился сценарий «Матрицы», поэтому он согласился на участие и принялся обсуждать проект. Ривзу предстояло тренироваться более четырёх месяцев, но его состояние начало ухудшаться: «Я встретился с Вачовски, мне понравился сценарий. Одной из тем, о которых они говорили на встрече, были тренировки по боевым искусствам в гонконгском стиле. Они спросили, согласен ли я на это, и сказали, что это займёт более четырёх месяцев. Я сказал: «Да, звучит неплохо». Единственное – у меня была проблема с шеей, она становилась всё хуже. На съёмках фильма «Цепная реакция» в Чикаго мне сделали несколько эпидуральных операций, уколов в позвоночник. У меня было утолщение и перелом диска, и я начал терять чувствительность и равновесие.

Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице»

Я согласился на «Матрицу» и четырёхмесячные тренировки, но моё состояние начало ухудшаться. Мой позвоночник напоминал сосиску, поэтому мне пришлось сделать операцию перед тренировками, вставить в шею пластину. Но я никогда никому не говорил об этом, потому что хотел сниматься. Но что было здорово – в то время способы восстановления после операции были другими. Они поставили мне пластину в шею и сказали, чтобы я сразу же начал двигаться. Для съёмок в «Матрице» мне пришлось тренироваться в шейном корсете».
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Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице» фотографии
Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице» фотографии
Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице» фотографии
Киану Ривз скрывал от режиссёров Вачовски травму позвоночника, чтобы не потерять роль в «Матрице» фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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