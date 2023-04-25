«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США

21 апреля стало известно о жестоком убийстве двоих эмигрантов из России в США. Тело одного из них расчленили и разложили по мусорным контейнерам, тело другого – оставили со множеством ножевых ранений на вещевом складе. Подозреваемым по делу проходит Леонид Волков
, младший брат актрисы Екатерины Волковой
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Леонид дружил с погибшими и был поручителем одного из них по аренде жилья. Спустя пару дней после новостей об убийстве актриса подтвердила, что её брата действительно арестовали: «Мне потребовалось 2 дня тишины, чтобы собраться с духом, силами и написать этот пост. Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьёзном преступлении.
В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем.
Тем не менее мы не сомневаемся в невиновности Лёни. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы всё поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе»
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