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«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США

25 апреля
2023 год

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25 апреля 2023
21 апреля стало известно о жестоком убийстве двоих эмигрантов из России в США. Тело одного из них расчленили и разложили по мусорным контейнерам, тело другого – оставили со множеством ножевых ранений на вещевом складе. Подозреваемым по делу проходит Леонид Волков, младший брат актрисы Екатерины Волковой.

«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США

Леонид дружил с погибшими и был поручителем одного из них по аренде жилья. Спустя пару дней после новостей об убийстве актриса подтвердила, что её брата действительно арестовали: «Мне потребовалось 2 дня тишины, чтобы собраться с духом, силами и написать этот пост. Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьёзном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем.  Тем не менее мы не сомневаемся в невиновности Лёни. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы всё поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе».
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№ 2
babydylnova   25.04.2023 - 17:35
Очень жестоко. Но меня всегда удивляет подобная реакция семьи. Они все уверены в невиновности, почему у них даже не закрадывается мысли, что твой родной человек мог такое совершить. Нельзя быть настолько... читать далее>>
№ 1
nord   25.04.2023 - 17:21
Разберутся. Дело серьёзное. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Екатерина Волкова (II)

фотографии >>
«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США фотографии
«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США фотографии
«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США фотографии
«Это страшный сон»: Екатерина Волкова прокомментировала арест брата в США фотографии
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