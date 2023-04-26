Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко

Анна Нахапетова: «До определенного возраста я не знала, кем работают мои родители»
Исполнительница главной роли в сериале «Отверженная» об участии в проекте и своей кинематографической династии
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25 апреля, в рамках 45-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», собравшая 1500 зрителей. Поздравить коллег с премьерой пришли Алёна Михайлова, Анна Чурина, Сергей Горошко, Анастасия Резник, Владимир Селиванов, Влад Коноплёв, Владимир Канухин и многие другие.
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