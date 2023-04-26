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Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко

26 апреля
2023 год

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26 апреля 2023

25 апреля, в рамках 45-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», собравшая 1500 зрителей. Поздравить коллег с премьерой пришли Алёна Михайлова, Анна Чурина, Сергей Горошко, Анастасия Резник, Владимир Селиванов, Влад Коноплёв, Владимир Канухин и многие другие.

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Ася Резник

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Анастасия Тодореску

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Анна Чурина

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Валентина Ляпина

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Дарья Руденок

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Наталья Гнеушева и Алёна Михайлова

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Полина Гухман

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Соня Присс

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Сергей Горошко

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Татьяна Струженкова

Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко
фото: Юлия Волкова

Новый сезон ностальгического сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет эксклюзивно на платформе Premier уже 4 мая 2023 года.

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   26.04.2023 - 13:01
очень здорово, что все оделись прям в стиль сериала! прям такой дух сразу. но вообще поразительно, что сериал тако фурор устроил читать далее>>
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Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко фотографии
Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко фотографии
Россия, которую мы вспоминаем: Алёна Михайлова, Валентина Ляпина и Сергей Горошко фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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