Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак

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Исполнительница главной роли в сериале «Отверженная» об участии в проекте и своей кинематографической династии
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25 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера новой российской комедии «Юра дворник», основанной на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, который в одночасье прославился на всю страну. Картину зрителям представили актёры Антон Кузнецов, Ида Галич, Денис Власенко, Агата Муцениеце и режиссёр Виталий Дудка. А также вдохновившие их на создание этой картины Юрий Ветлугин и фотограф Роман Филиппов.
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