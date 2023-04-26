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Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак

26 апреля
2023 год

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26 апреля 2023

25 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера новой российской комедии «Юра дворник», основанной на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, который в одночасье прославился на всю страну. Картину зрителям представили актёры Антон Кузнецов, Ида Галич, Денис Власенко, Агата Муцениеце и режиссёр Виталий Дудка. А также вдохновившие их на создание этой картины Юрий Ветлугин и фотограф Роман Филиппов.

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Роман Филиппов и Юрий Ветлугин

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Агата Муцениеце

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Антон Кузнецов

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Режиссёр Виталий Дудка

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Ида Галич

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Денис Власенко

Среди гостей премьеры были замечены Кристина Асмус, Светлана Бондарчук, Катерина Ковальчук, Кузьма Сапрыкин, Ирина Безряднова, Марьяна Спивак и другие.

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Владимир Канухин

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Ирина Безряднова

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Катерина Ковальчук

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Роман Евдокимов

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Кристина Асмус

Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак
фото: Антон Кузнецов и Марьяна Спивак

«Юра дворник» в прокате с 4 мая 2023 года.

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Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак фотографии
Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак фотографии
Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак фотографии
Модный договор: Кристина Асмус, Катерина Ковальчук и Марьяна Спивак фотографии
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