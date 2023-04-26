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CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе

26 апреля
2023 год

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26 апреля 2023
24 апреля в Лас-Вегасе стартовала 11-ая ежегодная киновыставка CinemaCon, собравшая под крышей отеля «Цезарь-Палас» сотни представителей киноиндустрии. В рамках выставки крупнейшие киностудии представили свои главные новинки. А лицом этих презентаций, как правило, становятся исполнители главных ролей и режиссёры.
Дени Вильнёв, Зендая и Тимоти Шаламе представили вторую часть «Дюны», которая выйдет в мировой прокат в ноябре 2023 года. Кстати, у Шаламе в этом году помимо «Дюны» выходит ещё один долгожданный фильм - «Вилли Вонка».

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Тимоти Шаламе и Зендая

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Дени Вильнёв, Зендая и Тимоти Шаламе

Марго Робби и Райан Гослинг принарядились для презентации фильма «Барби», а вместе с ними, облачённые в одежду более сдержанных тонов к зрителям вышли Грета Гервиг и Америка Феррера.

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Райан Гослинг, Америка Феррера, Марго Робби и Грета Гервиг

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Райан Гослинг и Марго Робби

Дженнифер Лоуренс приехала пиарить свою новую комедию «Без обид», в которой актрисе досталась роль наёмной соблазнительницы, пытающейся разбудить вкус к жизни у зашоренного студента.

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Дженнифер Лоуренс

А Хейли Стейнфилд представила сиквел мультфильма про Человека-паука «Паутина вселенных», в котором актриса озвучила Женщину-паука, конечно же.

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Хейли Стейнфилд

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Сидни Суини

CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Дакота Фаннинг
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обсуждение >>
№ 3
Дарья Логич   26.04.2023 - 17:58
А мне кажется, или Америка Феррера это та самая Дурнушка Бетти? Вообще очень похожа, интересно, почему она со всем кастом Барби стоит, может, снималась тоже там читать далее>>
№ 2
babydylnova   26.04.2023 - 17:39
Я удивлена. Какой нас ждет насыщенный год. Жду выхода фильма "Барби". Очень классно выглядит. Да еще и такие актеры прекрасные. "Дюна" мне не особо понравилась, так что вторую часть... читать далее>>
№ 1
Dima111   26.04.2023 - 17:24
Как же много всего нас ожидает. Прям глаза разбегаются от выбора. Очень рад, что выходит новая часть «Вилли Вонки». Любимый фильм детства. И «Дюну» тоже жду)))) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фотографии >>
CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе фотографии
CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе фотографии
CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе фотографии
CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе фотографии
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