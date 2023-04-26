CinemaСon-2023: Райан Гослинг, Марго Робби и Тимоти Шаламе

24 апреля в Лас-Вегасе стартовала 11-ая ежегодная киновыставка CinemaCon, собравшая под крышей отеля «Цезарь-Палас» сотни представителей киноиндустрии. В рамках выставки крупнейшие киностудии представили свои главные новинки. А лицом этих презентаций, как правило, становятся исполнители главных ролей и режиссёры. Дени Вильнёв, Зендая и Тимоти Шаламе представили вторую часть «Дюны», которая выйдет в мировой прокат в ноябре 2023 года. Кстати, у Шаламе в этом году помимо «Дюны» выходит ещё один долгожданный фильм - «Вилли Вонка».
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