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Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян

27 апреля
2023 год

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27 апреля 2023
26 апреля в Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвящённый ста самым влиятельным людям этого года по версии журнала Time. В этом году в список попали Илон Маск, вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл, актёры Педро Паскаль и Колин Фаррелл, Дженнифер Кулидж и другие. Среди гостей были Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Сальма Хайек, Остин Батлер, Стивен Спилберг, Наташа Лионн и другие.

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Али Вонг

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Сальма Хайек Пино

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Кайя Гербер и Остин Батлер

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Дженнифер Кулидж

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Ким Кардашьян

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Дрю Бэрримор

Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян
фото: Наташа Лионн
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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.04.2023 - 23:25
У Али Вонг такое необычное платье и украшение на голове. Как королева прям. Очень торжественно и со вкусом. Дженнифер Кулидж конечно не молодеет. читать далее>>
№ 1
babydylnova   27.04.2023 - 23:23
Непривычно видеть Ким Кардашьян без всяких помпезных нарядов. Тут у нее прям сдержанный образ,выглядит прекрасно. Дрю Берримор красавица, обожаю её. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян фотографии
Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян фотографии
Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян фотографии
Сотня: Сальма Хайек, Дрю Бэрримор и Ким Кардашьян фотографии
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