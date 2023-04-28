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ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко

28 апреля
2023 год

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28 апреля 2023
27 апреля в театре «Россия» состоялась торжественная церемония закрытия 45-го ММКФ, ведущим которой стал Пётр Буслов. Среди лауреатов в этом году - Карен Шахназаров, получивший специальный приз за вклад в мировой кинематограф. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь, ну а мы обратим наши жадные взоры на красную ковровую дорожку. По которой прошлись Наталия Антонова, Мила Ершова, Светлана Степанковская, Алёна Михайлова, Екатерина Волкова, Алёна Бабенко, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Дина Корзун, Анна Снаткина, Анастасия Макеева, Елизавета Ищенко, Ксения Алфёрова и многие-многие другие.

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Светлана Степанковская

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Наталия Антонова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Анна Александрова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Соня Присс

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Алёна Михайлова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Владислав Ценёв

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Екатерина Волкова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Елена Захарова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Дмитрий Дюжев

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Жанна Эппле

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Александра Власова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Михаил Галустян

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Ирина Безрукова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Дина Корзун

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Алина Насибуллина

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Анна Снаткина

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Елизавета Ищенко

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Анастасия Макеева с мужем

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Ксения Алфёрова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Светлана Иванова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Стася Венкова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Ольга Смирнова

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Лянка Грыу

ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко
фото: Алёна Бабенко
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фотографии >>
ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко фотографии
ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко фотографии
ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко фотографии
ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко фотографии
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