ММКФ-2023: Анастасия Макеева, Дина Корзун и Алёна Бабенко

27 апреля в театре «Россия» состоялась торжественная церемония закрытия 45-го ММКФ, ведущим которой стал Пётр Буслов
. Среди лауреатов в этом году - Карен Шахназаров
, получивший специальный приз за вклад в мировой кинематограф. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь, ну а мы обратим наши жадные взоры на красную ковровую дорожку. По которой прошлись Наталия Антонова
, Мила Ершова
, Светлана Степанковская
, Алёна Михайлова
, Екатерина Волкова
, Алёна Бабенко
, Елена Захарова
, Ирина Безрукова
, Дина Корзун
, Анна Снаткина
, Анастасия Макеева
, Елизавета Ищенко
, Ксения Алфёрова
и многие-многие другие.
фото: Светлана Степанковская
фото: Наталия Антонова
фото: Анна Александрова
фото: Соня Присс
фото: Алёна Михайлова
фото: Владислав Ценёв
фото: Екатерина Волкова
фото: Елена Захарова
фото: Дмитрий Дюжев
фото: Жанна Эппле
фото: Александра Власова
фото: Михаил Галустян
фото: Ирина Безрукова
фото: Дина Корзун
фото: Алина Насибуллина
фото: Анна Снаткина
фото: Елизавета Ищенко
фото: Анастасия Макеева с мужем
фото: Ксения Алфёрова
фото: Светлана Иванова
фото: Стася Венкова
фото: Ольга Смирнова
фото: Лянка Грыу фото: Алёна Бабенко
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