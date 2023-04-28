Беременная Линдси Лохан опубликовала новые фотографии

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Семь популярных юмористических проектов российского и зарубежного ТВ
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В середине марта 36-летняя Линдси Лохан ослепила подписчиков в соцсетях неожиданной новостью о предстоящем материнстве. Новость была оформлена в форме анонса - на фотографии, опубликованной актрисой, был изображен детский комбинезон с надписью «Скоро буду». Отсутствие фотографий самой Линдси могло навести на подозрения, что актриса, возможно, воспользовалась услугами суррогатной матери, как это делают некоторые её коллеги. Но на днях Линдси опубликовала серию фотографий с посиделок с друзьями, на которых она запечатлена во всей красе своего деликатного положения.
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