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Бонни Райт готовится стать мамой

29 апреля
2023 год

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29 апреля 2023
32-летняя Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, готовится впервые стать мамой. Об этом актриса сообщила в социальных сетях.

Бонни Райт готовится стать мамой
фото: Бонни Райт и Эндрю Лококо

«У нас будет ребёнок! Мы так рады поделиться с ним этим прекрасным миром. Беременность – это такое дикое и смиряющее путешествие. Трансформация, создающая пространство для новой жизни. Эндрю и я ждём не дождёмся, когда встретим нашего малыша», – написала Бонни.

Актриса вышла замуж за Эндрю Лококо в 2022 году спустя два года после начала отношений. Ранее Бонни была помолвлена с Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который сыграл в «Гарри Поттере» молодого Геллерта Грин-де-Вальда.
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№ 1
Pumpkin   29.04.2023 - 14:17
ахахаха мне нравится, как они друг за другом все детей заводят. То Дэниел Редклифф, то теперь Райт. Но вообще конечно это очень здорово, поздравляю их! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Бонни Райт готовится стать мамой фотографии
Бонни Райт готовится стать мамой фотографии
Бонни Райт готовится стать мамой фотографии
Бонни Райт готовится стать мамой фотографии
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