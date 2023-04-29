Бонни Райт готовится стать мамой

32-летняя Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, готовится впервые стать мамой. Об этом актриса сообщила в социальных сетях.
фото: Бонни Райт и Эндрю Лококо
«У нас будет ребёнок! Мы так рады поделиться с ним этим прекрасным миром. Беременность – это такое дикое и смиряющее путешествие. Трансформация, создающая пространство для новой жизни. Эндрю и я ждём не дождёмся, когда встретим нашего малыша», – написала Бонни.
Актриса вышла замуж за Эндрю Лококо в 2022 году спустя два года после начала отношений. Ранее Бонни была помолвлена с Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который сыграл в «Гарри Поттере» молодого Геллерта Грин-де-Вальда.
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