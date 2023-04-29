Ева Грин выиграла суд у продюсеров фильма «Патриот», которые обвинили её в срыве съёмок

Ева Грин
выиграла суд против продюсеров фильма «Патриот», которые обвинили её в срыве проекта. Об этом сообщает The Guardian
.
Ева должна была сниматься в научно-фантастическом фильме «Патриот», но в 2019 году производство поставили на паузу. Тогда актриса подала в суд на создателей фильма, утверждая, что она имеет право на гонорар в размере 1 миллион долларов в соответствии с условиями её контракта, в котором было прописано, что деньги ей должны выплатить, даже если фильм не выйдет. В ответ последовал встречный иск: продюсеры White Lantern Films и SMC Specialty заявили, что это Грин сорвала съёмки, а также выдвинули новые обвинения. Продюсеры передали в суд переписки актрисы с её агентом, в которых она оскорбительно высказывалась в адрес ведущего продюсера Джейка Сила
и его коллеги Терри Берда
. Первого Ева назвала «чистой блевотиной», а второго – «грёбаным придурком». Также создатели фильма заявили, что Ева собиралась притвориться больной, чтобы не сниматься в картине, и обсуждала это со своим агентом.
Суд встал на сторону Грин и обязал кинокомпании выплатить ей положенный гонорар. Актриса не стала отрицать оскорбительные высказывания в адрес продюсеров, но списала это на свою «французскость», которая заставляет её «говорить всё прямо». Судья принял во внимание «эмоциональность и прямолинейность» актрисы как объяснение её резких комментариев в адрес продюсера, «которого она явно ненавидела, хотя встречалась с ним всего один раз».
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