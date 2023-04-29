Это шоу-бизнес, детка: Софья Воротынцева представила книгу о буднях московской пиарщицы

В издательстве «Проспект» вышла книга PR-менеджера телеканала СТССофьи Воротынцевой «Каблуки запрещены. Дневник пиарщицы». В ней Софья рассказывает о том, как работается девушкам в пиаре на телевидении. Автор затрагивает темы покорения столицы, сексизма, женской конкуренции, делится историями из закулисья телевидения, рассказывает о том, как попадала в глупые и, казалось бы, тупиковые ситуации, но выходила из них с достоинством. Презентация прошла в Московском доме книги на Арбате.
«Моя книга не про «успешный успех» и не про то, как достичь невероятных высот в карьере, а про то, как было у меня. Я не ставлю целью кого-то учить, а делюсь своим опытом с женской точки зрения», – говорит Софья. В своей книге она не описывает звёздные тусовки и богемную жизнь, а честно рассказывает о том, что работа пиарщика – это огромный труд.
фото: Жан Просянов и Софья Воротынцева
Константин Филиппов, PR-менеджер студии «Союзмульфильм», арт-продюсер: «Книга «Каблуки запрещены. Дневник пиарщицы» — это жизненные истории профессиональных будней одного из самых опытных пиарщиков страны, которые покруче десятка лекций специалистов по PR. Описанный автором опыт будет полезен всем тем, кто осваивает специальность или только-только задумывается о выборе профессии. Стиль изложения в буквальном смысле захватывает внимание с первой страницы: ни одной скучной главы, ни одной обычной ситуации. Небанальные кейсы, погружающие в одну из самых интересных профессий».
Мила Соловьёва, продюсер, директор фонда «Жизнь с ДЦП»: «Бывают интересные сериалы, а бывают книги, которые открываешь и погружаешься в сюжет с головой, как будто смотришь сериал. Эта книга похожа на настоящий сериал про пиарщицу: каждая глава, будто новая серия. Вот тут вместе с автором переживаешь за финал истории, а в этой главе — за героев, о которых пишет автор, она же — героиня книги. Кому не интересно узнать изнанку такой модной, на первый взгляд, профессии, как пиарщик развлекательного телевидения? А если пиарщик ещё и девушка, это накладывает особый отпечаток на профессиональную жизнь.
Кому-то книга разобьёт их розовые мечты, потому что в ней всё не так радужно, как, вероятно, представляет себе подрастающее поколение будни пиарщиков и их окружения. Но если после прочтения этой книги вы останетесь со своими sweet dreams, то добро пожаловать в «это шоубиз, детка» и сразу же привыкать не спать ночами, быть на связи 24/7/365, учиться выстраивать личные границы и выходить даже не из самых приятных ситуаций с достоинством».
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