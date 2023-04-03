В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко

Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник»
Актриса планирует заняться гастрольной деятельностью
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В прошедшие выходные в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера триллера Карена Оганесяна «Прямой эфир». По сюжету популярный блогер отправляется на Кавказ на съёмки тест-драйва автомобиля и становится свидетелем происшествия: сотрудник автокомпании, который ему помогает, случайно наступает на боевую мину. Первыми зрителями картины стали актёры фильма Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Ирина Воронова и Анастасия Тодореску, а также Ольга Кабо, Станислав Бондаренко, Егор Пазенко, Сергей Чирков, Поля Полякова и многие другие.
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