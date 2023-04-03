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Деконструкция «ПираМММида»
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В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко

3 апреля
2023 год

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3 апреля 2023

В прошедшие выходные в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера триллера Карена Оганесяна «Прямой эфир». По сюжету популярный блогер отправляется на Кавказ на съёмки тест-драйва автомобиля и становится свидетелем происшествия: сотрудник автокомпании, который ему помогает, случайно наступает на боевую мину. Первыми зрителями картины стали актёры фильма Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Ирина Воронова и Анастасия Тодореску, а также Ольга Кабо, Станислав Бондаренко, Егор Пазенко, Сергей Чирков, Поля Полякова и многие другие.

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Ольга Кабо

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Кирилл Кяро

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Сергей Чирков

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Павел Чернышёв

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Анастасия Тодореску и Карен Оганесян

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Поля Полякова

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Ирина Воронова

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Егор Пазенко

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Никита Плащевский

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Станислав Бондаренко

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
фото: Иван Николаев

В широкий прокат фильм «Прямой эфир» выходит 6 апреля.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   3.04.2023 - 14:02
ну конечно к сожалению звучит как бред какой-то. И думаю, что совсем неактуальный - вот такой формат прямых эфиров уже давно пережил себя, так что сорри)) читать далее>>
№ 1
Киноман1985   3.04.2023 - 13:21
И что же там было за место такое на Кавказе, что можно было наступить на боевую мину. Какое именно место решили показать. Странно. читать далее>>
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В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко фотографии
В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко фотографии
В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко фотографии
В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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