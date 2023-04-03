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Энн Хэтэуэй снялась в рекламе новой коллекции Донателлы Версаче

3 апреля
2023 год

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3 апреля 2023
Энн Хэтэуэй снялась в рекламной кампании новой коллекции Донателлы Версаче Versace Icons. Первыми кадрами авторства Мерта Аласа и Маркуса Пигготта актриса и дизайнер поделились в социальных сетях.

Энн Хэтэуэй снялась в рекламе новой коллекции Донателлы Версаче

Энн Хэтэуэй снялась в рекламе новой коллекции Донателлы Версаче

Донателла призналась, что восхищается Энн: «Я люблю её как актрису, но ещё больше восхищаюсь ей как женщиной. Она большая звезда, она бизнесвумен, она креативная и невероятно добрая. Это делает ее настоящей иконой Versace!».

Энн Хэтэуэй снялась в рекламе новой коллекции Донателлы Версаче

Хэтэуэй в ответ рассказала о том, как Донателла поделилась с ней основной концепцией коллекции. Дизайнер хотела создать линейку «вневременных» изделий, которые не зависели бы от трендов: «Мне показалось, это фантастическая идея, и я так горда, взволнована и благодарна, что меня приняли в культовую семью Версаче», – написала актриса.

Энн Хэтэуэй снялась в рекламе новой коллекции Донателлы Версаче
фото: Донателла Версаче и Энн Хэтэуэй
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