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Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу

3 апреля
2023 год

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3 апреля 2023

Вячеслав Дьяченко, худрук Драматического театра им. Бестужева в Улан-Удэ, запретил труппе приходить в театр после того, как Артур Шувалов вскрыл вены на сцене.

Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу
фото: Вячеслав Дьяченко

Дьяченко вызвал в театр полицейских и потребовал вывести из здания коллег Шувалова, находящихся с ним в дружеских отношениях. Своё решение худрук объяснил премьерой спектакля с актёрами из Москвы: по словам Дьяченко, присутствие участников труппы «испортит гостям настроение». Худрук также заявил актёрам, что они «устраивают либеральные штучки». В скором времени Дьяченко проведёт встречу с артистами. Всех, кто откажется работать под его руководством, ждёт увольнение.

Конфликт в труппе начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого сняли с должности год назад, после чего многие артисты потребовали его вернуть. Актриса театра Елизавета Михайлова опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что её, а также актёров Артура Шувалова, Светлану Полянскую и Лиану Щетилину не ставят в новые постановки, после того как они выступили за возвращение старого худрука. В одном из интервью Вячеслав Дьяченко заявлял, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными.
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№ 1
Дарья Логич   3.04.2023 - 16:18
Боже, по-моему, давно пора этого худрука сместить.. Такое поведение в отношении больного человека, потом в отношении его коллег, которые вообще ни в чем не виноваты читать далее>>
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Вячеслав ДьяченкоЕлизавета МихайловаСветлана ПолянскаяАртур ШуваловЛиана Щетилина
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