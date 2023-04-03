Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу

Дьяченко вызвал в театр полицейских и потребовал вывести из здания коллег Шувалова, находящихся с ним в дружеских отношениях. Своё решение худрук объяснил премьерой спектакля с актёрами из Москвы: по словам Дьяченко, присутствие участников труппы «испортит гостям настроение». Худрук также заявил актёрам, что они «устраивают либеральные штучки». В скором времени Дьяченко проведёт встречу с артистами. Всех, кто откажется работать под его руководством, ждёт увольнение.
Конфликт в труппе начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого сняли с должности год назад, после чего многие артисты потребовали его вернуть. Актриса театра Елизавета Михайлова опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что её, а также актёров Артура Шувалова, Светлану Полянскую и Лиану Щетилину не ставят в новые постановки, после того как они выступили за возвращение старого худрука. В одном из интервью Вячеслав Дьяченко заявлял, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными.
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