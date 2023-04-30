Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса

Рейнн Уилсон
, известный по роли Дуайта Шрута в сериале «Офис»
, стал гостем шоу Дрю Бэрримор
и поделился идеей новых эпизодов ситкома. Он представил, что могло происходить с героями во время пандемии коронавируса. Актёр уверен, что сценаристы сериала «могли бы красиво обыграть это». Свою идею Рейнн предложил телекомпании NBC.
По задумке Уилсона, его персонажу звонят из головного офиса и просят вернуть работников из удалёнки на рабочие места, но желающих покидать свои дома нет. Тогда Дуайту приходится «похищать всех по одному и возвращать в «Дандер-Миффлин» тайными и несколько неуместными способами»
. В ответ собеседник Рейнна воскликнул, что ему нужно это шоу «прямо сейчас»
.
«Дуайт во время пандемии был бы фантастическим. Дуайт, борющийся с пандемией. Дуайт, создающий свою собственную вакцину, свои собственные антитела в офисе»
, – продолжил Рейнн. Он отметил, что его герой был бы сторонником всех теорий заговора о коронавирусе.
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