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Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса

30 апреля
2023 год

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30 апреля 2023
Рейнн Уилсон, известный по роли Дуайта Шрута в сериале «Офис», стал гостем шоу Дрю Бэрримор и поделился идеей новых эпизодов ситкома. Он представил, что могло происходить с героями во время пандемии коронавируса. Актёр уверен, что сценаристы сериала «могли бы красиво обыграть это». Свою идею Рейнн предложил телекомпании NBC.

Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса

По задумке Уилсона, его персонажу звонят из головного офиса и просят вернуть работников из удалёнки на рабочие места, но желающих покидать свои дома нет. Тогда Дуайту приходится «похищать всех по одному и возвращать в «Дандер-Миффлин» тайными и несколько неуместными способами». В ответ собеседник Рейнна воскликнул, что ему нужно это шоу «прямо сейчас».

«Дуайт во время пандемии был бы фантастическим. Дуайт, борющийся с пандемией. Дуайт, создающий свою собственную вакцину, свои собственные антитела в офисе», – продолжил Рейнн. Он отметил, что его герой был бы сторонником всех теорий заговора о коронавирусе.
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Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса фотографии
Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса фотографии
Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса фотографии
Рейнн Уилсон предложил снять спэцэпизоды «Офиса» о пандемии коронавируса фотографии
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