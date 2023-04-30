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«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино

30 апреля
2023 год

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30 апреля 2023
Милош Бикович стал гостем у Надежды Стрелец и рассказал в интервью о своём отношении к фильму «Вызов», снятому в космосе. Актёр порассуждал на тему о том, можно ли было обойтись без огромных затрат на производство и снять фильм в павильоне.

«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино

«Ты смотришь материал, снятый в космосе. От этого мурашки. Какой смысл снимать его в павильоне? Можно вообще не тратить деньги на государственный флаг. Да, материал можно было сфабриковать, нарисовать. Но суть не в этом. Суть – в подвиге. Суть не в том, чтобы сэкономить деньги. Можно вообще кино не снимать, а книги читать, чтобы сэкономить. А зачем мы вообще космонавтикой занимаемся? Это же тоже куча бабла. У ощущения самодостоинства нет цены. Это очень правильный и хороший метод напомнить всему миру о подвигах и вкладе русской науки и космонавтики. Особенно сегодня, когда идёт дискредитация всего русского. Поэтому это кино – очень правильный шаг для пиара России».

«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино
фото: Кадр из фильма «Вызов»

Также Милош высказался о патриотическом кино, которое часто подвергается критике: «Проблема патриотического кино в том, что в основном это плохое кино. Человек, который делает патриотическое кино, должен чувствовать, что он делает, сопереживать. Есть критика по любви, есть корыстная: когда надеешься понравиться фестивалю. Я считаю, что больше вреда для среды создают плохие патриотические фильмы, которые отвергают молодого зрителя от подобной тематики, чем искренние фильмы, которые критикуют общество».
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«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино фотографии
«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино фотографии
«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино фотографии
«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино фотографии
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