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Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина

4 апреля
2023 год

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4 апреля 2023
3 апреля в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера восьмисерийной фантастической драмы «Сансара». Гостям вечера премьеру представила творческая команда сериала: режиссёр Мария Агранович, сценарист Савва Минаев и исполнители главных ролей Павел Деревянко и Кристина Асмус. «Сансара» — это история о человеке, который застрял в прошлом, живя в обратную сторону. Каждый новый день начинается для героя утром предыдущего. А чтобы вернуться в нормальное течение времени, ему предстоит исправить совершенные ошибки, которые для начало нужно признать, с чем у героя проблемы. Но на его счастье ему помогает героиня Кристины Асмус.

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Кристина Асмус

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Павел Деревянко с гостьей премьеры

Среди гостей премьеры были замечены Арина Шарапова, Константин Крюков, Виктор Васильев, Евгений Сангаджиев, Анна Банщикова, Кузьма Сапрыкин, Елизавета Ищенко, Алёна Михайлова, Дмитрий Власкин, Светлана Камынина, Павел Чинарёв, Вячеслав Чепурченко и другие.

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Елизавета Ищенко

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Светлана Камынина

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Павел Чинарёв

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Анна Банщикова

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Алёна Михайлова

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Анна Снаткина и Виктор Васильев

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Вячеслав Чепурченко

Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина
фото: Дмитрий Власкин

Премьера сериала «Сансара» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 апреля 2023 года.

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Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина фотографии
Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина фотографии
Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина фотографии
Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина фотографии
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