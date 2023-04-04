Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина

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«Я противник любого "хорового пения"»: Константин Богомолов о политической позиции, интеллектуалах и критике в свой адрес

3 апреля

Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу

Ранее в этом театре Артур Шувалов пытался покончить с собой