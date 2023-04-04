Назад в будущее: Алёна Михайлова, Кристина Асмус и Светлана Камынина

3 апреля в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера восьмисерийной фантастической драмы «Сансара». Гостям вечера премьеру представила творческая команда сериала: режиссёр Мария Агранович, сценарист Савва Минаев и исполнители главных ролей Павел Деревянко и Кристина Асмус. «Сансара» — это история о человеке, который застрял в прошлом, живя в обратную сторону. Каждый новый день начинается для героя утром предыдущего. А чтобы вернуться в нормальное течение времени, ему предстоит исправить совершенные ошибки, которые для начало нужно признать, с чем у героя проблемы. Но на его счастье ему помогает героиня Кристины Асмус.
обсуждение >>