Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков

В прошедшие выходные в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера триллера Карена Оганесяна«Прямой эфир». Зрителям фильм представили режиссёр и актёры Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Анастасия Тодореску и другие. «Прямой эфир» исследует деградацию морали на фоне погони за зрительским вниманием. Блогер-миллионник Егор отправляется в Кавказские горы, чтобы снять там тест-драйв автомобиля. Компания, автомобиль которой Егор собирается живописно пиарить, снаряжает ему в помощь сопровождающего - обычного мужчину с обычными проблемами. И вот когда этот мужчина случайно наступает на мину, Егор решает, что это потрясающий материал для его звёздного часа и запускает сенсационный прямой эфир под названием «Мужик на мину встал».
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