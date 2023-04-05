Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков

5 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
5 апреля 2023
В прошедшие выходные в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера триллера Карена Оганесяна «Прямой эфир». Зрителям фильм представили режиссёр и актёры Кирилл Кяро, Павел Чернышёв, Анастасия Тодореску и другие. «Прямой эфир» исследует деградацию морали на фоне погони за зрительским вниманием. Блогер-миллионник Егор отправляется в Кавказские горы, чтобы снять там тест-драйв автомобиля. Компания, автомобиль которой Егор собирается живописно пиарить, снаряжает ему в помощь сопровождающего - обычного мужчину с обычными проблемами. И вот когда этот мужчина случайно наступает на мину, Егор решает, что это потрясающий материал для его звёздного часа и запускает сенсационный прямой эфир под названием «Мужик на мину встал».

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Кирилл Кяро

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Павел Чернышёв

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Анастасия Тодореску и Карен Оганесян

Среди гостей премьеры были Ольга Кабо, Станислав Бондаренко, Сергей Чирков, Татьяна Струженкова, Денис Котов, Иван Николаев, Эрик Панич, Нодар Сирадзе и другие.

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Денис Котов, Кристина Ра и Анна Зайкова

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Ольга Кабо

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Станислав Бондаренко

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Сергей Чирков

Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков
фото: Иван Николаев

«Прямой эфир» в прокате с 6 апреля 2023 года.

версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Pumpkin   5.04.2023 - 16:02
ага, соцсети зло, конечно)) наверное посмотрев этот фильм взрослое поколение снова об этом же и подумало. но надо было все-таки рассудительнее, чем просто поверхностно глядеть читать далее>>
№ 2
Марк Кириллов   5.04.2023 - 14:48
Чем-то напоминает старый фильм Билли Уайлдера "Туз в рукаве" (1951) с Кёрком Дугласом. Но напоминает в худшую сторону - ставил новый фильм не Уайлдер, и Кирилл Кяро - не Кёрк Дуглас. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   5.04.2023 - 14:15
Все же не соглашусь не соцсети зло, а такие вырастают люди. Воспитание в основе всего, в какое русло попал ребенок, таким и будет. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Станислав БондаренкоАнна ЗайковаОльга КабоДенис КотовКирилл КяроИван НиколаевКарен ОганесянЭрик ПаничНикита ПлащевскийКристина РаНодар СирадзеТатьяна СтруженковаАнастасия ТодорескуПавел Чернышёв (II)Сергей Чирков
фильмы
Прямой эфир

фотографии >>
Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков фотографии
Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков фотографии
Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков фотографии
Соцсети - зло: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Сергей Чирков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Левашёв
4 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Левашёв.
Лусине Киракосян
3 апреля ушла из жизни актриса Лусине Киракосян.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наташа Бардо
Бадри Бегалишвили
Эвелина Блёданс
Владимир Данай
Семён Крупник
Наталья Кустинская
Лев Любецкий
Азат Шеренц
Элоди Буше
Лили Джеймс
Мелвин Дуглас
Бетт Дэвис
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Нежная кожа
драма
Франция, 1964
Мгла
драма, фильм ужасов, фэнтези
Франция, 2022
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Бюро магических услуг
комедия, фэнтези, экранизация
Австралия, 2023
Игра на выживание
боевик, триллер
США, 2022
Принц пустыни
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2023
Профессор и призрачный убийца
детектив, драма, триллер, экранизация
США, 2023
Юный вождь Виннету
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
На одном крыле
драма, фильм-катастрофа
США, 2023
Наводнение
драма
Россия, 2023
Прямой эфир
драма, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram