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Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин

5 апреля
2023 год

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5 апреля 2023
4 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера романтической комедии «Я хочу! Я буду!». Картину зрителям представили исполнители главных ролей Екатерина Гусева, Станислав Дужников, Игорь Жижикин, Валентина Ляпина, Антон Лаврентьев и другие. Сюжет фильма отдалённо напоминает синопсис сериала «Удивительная миссис Мейзел», героиня которого после развода с мужем нашла себя в качестве юмористки.

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Екатерина Гусева

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Андрей Нестеренко

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Валентина Ляпина

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Станислав Дужников

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Игорь Жижикин со спутницей

Среди гостей вечера были замечены Прохор Шаляпин, Ирина Безряднова, Алёна Чехова, Алина Астровская и другие.

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Алёна Чехова

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Ирина Безряднова

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Мария Гончарук

Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин
фото: Прохор Шаляпин

«Я хочу! Я буду!» в прокате с 6 апреля 2023 года.

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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   5.04.2023 - 16:03
что это вообще за фильм? хахаха как-то подозрительно, что его никогда нигде не рекламировали и вообще никакой пира кампании у него не было... читать далее>>
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Удивительная миссис МейзелЯ хочу! Я буду!

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Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин фотографии
Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин фотографии
Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин фотографии
Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин фотографии
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