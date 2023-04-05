Хочу, могу, буду: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина и Игорь Жижикин

4 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера романтической комедии «Я хочу! Я буду!»
. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Екатерина Гусева
, Станислав Дужников
, Игорь Жижикин
, Валентина Ляпина
, Антон Лаврентьев
и другие. Сюжет фильма отдалённо напоминает синопсис сериала «Удивительная миссис Мейзел»
, героиня которого после развода с мужем нашла себя в качестве юмористки.
фото: Екатерина Гусева
фото: Андрей Нестеренко
фото: Валентина Ляпина
фото: Станислав Дужников
фото: Игорь Жижикин со спутницей
Среди гостей вечера были замечены Прохор Шаляпин
, Ирина Безряднова
, Алёна Чехова
, Алина Астровская
и другие.
фото: Алёна Чехова
фото: Ирина Безряднова
фото: Мария Гончарук
«Я хочу! Я буду!» в прокате с 6 апреля 2023 года фото: Прохор Шаляпин
.
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