Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении

5 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
5 апреля 2023
Вести бизнес под санкциями, не имея возможности пользоваться своими активами - сложная, изнурительная задача. Вероятно, именно поэтому 43-летний Михаил Галустян вспомнил о своих армянских корнях и получил гражданство Армении. Об этом актёр объявил на презентации жилого комплекса на своей исторической Родине, не забыв отвесить комплимент своим новым соотечественникам.
«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Честно подал документы, и вот наконец-то получил. Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой. Если разберетесь, то можно ждать других проектов».

«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении

Получение гражданства Армении не обязывает Галустяна отказаться от гражданства России, где артист продолжает жить и работать. После нескольких публикаций в СМИ, Галустян решил прояснить ситуацию в соцсетях: «Во-первых - я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но всё-таки…
Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина и точка».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   5.04.2023 - 18:20
А мог бы и свалить, никому он здесь не нужен. Хоть в Арктику или на остров Пасхи. Для разнообразия можно получить еще три гражданства, почему бы и нет. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   5.04.2023 - 17:55
зачем всегда кричать о том, как ты гордишься свой нацией... по-моему, это такой бред. Человек не выбирает, где родиться. И нация уж точно не определяет человека... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
соцсети
персоны
Михаил Галустян

фотографии >>
«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении фотографии
«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении фотографии
«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении фотографии
«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Левашёв
4 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Левашёв.
Лусине Киракосян
3 апреля ушла из жизни актриса Лусине Киракосян.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наташа Бардо
Бадри Бегалишвили
Эвелина Блёданс
Владимир Данай
Семён Крупник
Наталья Кустинская
Лев Любецкий
Азат Шеренц
Элоди Буше
Лили Джеймс
Мелвин Дуглас
Бетт Дэвис
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Нежная кожа
драма
Франция, 1964
Мгла
драма, фильм ужасов, фэнтези
Франция, 2022
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Бюро магических услуг
комедия, фэнтези, экранизация
Австралия, 2023
Игра на выживание
боевик, триллер
США, 2022
Принц пустыни
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2023
Профессор и призрачный убийца
детектив, драма, триллер, экранизация
США, 2023
Три мушкетёра: Д'Артаньян
боевик, исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Юный вождь Виннету
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
На одном крыле
драма, фильм-катастрофа
США, 2023
Наводнение
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram