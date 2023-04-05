«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении

Вести бизнес под санкциями, не имея возможности пользоваться своими активами - сложная, изнурительная задача. Вероятно, именно поэтому 43-летний Михаил Галустян
вспомнил о своих армянских корнях и получил гражданство Армении. Об этом актёр объявил на презентации жилого комплекса на своей исторической Родине, не забыв отвесить комплимент своим новым соотечественникам.
«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Честно подал документы, и вот наконец-то получил. Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой. Если разберетесь, то можно ждать других проектов»
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Получение гражданства Армении не обязывает Галустяна отказаться от гражданства России, где артист продолжает жить и работать. После нескольких публикаций в СМИ, Галустян решил прояснить ситуацию в соцсетях: «Во-первых - я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но всё-таки…
Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина и точка»
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