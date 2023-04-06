«Я всё, закончился»: Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры

Кантемир Балагов
объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях, после чего удалил аккаунт.
«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно»
, – написал режиссёр. О причинах ухода из кино он не сообщил. Кантемир Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова
. Он дебютировал с полнометражным фильмом «Теснота»
на Каннском кинофестивале в 2017 году. Спустя два года Балагов представил «Дылду»
, которая попала в шорт-лист «Оскара».
Кантемир должен был снять пилотную серию экранизации The Last of Us, но в октябре прошлого года стало известно, что он покинул проект из‑за творческих разногласий. Однако позже Балагов рассказал
, что в первую серию сериала всё же вошли кадры, снятые им.
Позже, в октябре 2022-го The Hollywood Reporter объявил
, что Балагов снимет свой первый фильм на английском языке под названием «Butterfly Jam», действие которого разворачивается в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Йорке. Теперь будущее картины неизвестно.
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