«Я всё, закончился»: Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры

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Лайфстайл Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу Ранее в этом театре Артур Шувалов пытался покончить с собой

Новости кино Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» состоится 10 апреля Владимира Мулявина сыграли три артиста — Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев

Новости кино По книгам о Гарри Поттере снимут сериал Каждый сезон будет основан на одном из семи произведений Джоан Роулинг

Новости кино «Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей