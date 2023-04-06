Вышла книга, посвящённая фэшн-дизайну в сериале «Эйфория»

Кинокомпания А24 вместе с художницей по костюмам Хайди Бивенс
выпустила книгу, посвященную фэшн-дизайну в сериале «Эйфория»
. Об этом сообщает Hypebae
.
Книга под названием «Мода "Эйфории"» («Euphoria Fashion») открывается вступлением, написанным модельером и бывшим креативным директором Moschino Джереми Скоттом
, который разработал модель платья для героини Сидни Суини
, Кэсси Ховард, во втором сезоне сериала. Также издание содержит интервью Бивенс со звёздами шоу, в том числе Зендаей
и Хантер Шафер
.
В книге также можно найти заметки художницы по макияжу и оригинальные эссе о моде. Книга продаётся в интернет-магазине А24, её можно приобрести за 60 долларов.
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