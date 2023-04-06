Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья

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Спутник телезрителя «Коллектор»: Хабенский против всех 5 апреля, 21:10, viju TV1000 русское

Новости кино Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» состоится 10 апреля Владимира Мулявина сыграли три артиста — Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев

Лайфстайл Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу Ранее в этом театре Артур Шувалов пытался покончить с собой

Новости кино «Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей

Новости кино Антона Васильева заключат под стражу в шестом сезоне «Невского» Продолжение детектива выходит 10 апреля