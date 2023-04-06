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Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья

6 апреля
2023 год

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6 апреля 2023
Американский комик и актёр Пит Дэвидсон в эпизоде подкаста Real Ones with Jon Bernthal рассказал о своём психическом здоровье, личностном росте, и почему он считает Голливуд «худшим местом» для собственного развития.

Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья

Пит признался, что много времени посвящает психотерапии для того, чтобы справиться со старой травмой. Ему поставили диагноз ПРЛ (пограничное расстройство личности) после того, как он потерял отца, пожарного, во время спасательных работ 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Впервые о своём диагнозе Пит рассказал в 2017 году.

«Папа говорит, что приедет тебя забрать, но не приезжает. Я чувствую, что вообще никому не доверяю после этого», – признался Пит. Сейчас он работает над тем, чтобы «научиться доверять людям», но «Голливуд – не лучшее место для обучения этому навыку». Актёр сравнил его со средней школой, «где есть крутые ребята и придурки, а крутые на самом деле – это самые тихие люди»: «Это худшее место для моего личностного роста, но я люблю его и собираюсь делать всё, что в моих силах. Просто продолжаю двигаться дальше», – сказал Пит.
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№ 1
Pumpkin   6.04.2023 - 15:39
оу, даже не знала, что он потерял отца в этой страшной трагедии... но вообще Голливуд это такой же крысиный рассадник как по мне. В каждрй сфере есть свои минусы читать далее>>
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Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья фотографии
Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья фотографии
Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья фотографии
Пит Дэвидсон назвал Голливуд «худшим местом» для карьеры и психического здоровья фотографии
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