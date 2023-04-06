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Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов

6 апреля
2023 год

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6 апреля 2023
Оливия Уайлд обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием привлечь к ответственности бывшего мужа Джейсона Судейкиса и обязать его выплачивать алименты. Актриса заявляет, что все расходы по уходу за сыном и дочерью лежат на ней.

Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов

«В настоящее время Джейсон не платит алименты, несмотря на мои просьбы через адвоката согласовать временную сумму поддержки, чтобы избежать дальнейшего судебного разбирательства. Хотя мы делим некоторые расходы, такие как обучение в школе, я оплачиваю 100% расходов на уход за детьми, включая их питание, одежду, внеклассные мероприятия и транспортные расходы», – говорится в обращении Оливии к судье.

Согласно юридическим документам, полученным The Blast, актриса также просит обязать Джейсона оплатить услуги её адвоката в размере 500 тысяч долларов и все судебные расходы, ссылаясь на то, что экс-супруг зарабатывает намного больше. Оливия просит суд вынести постановление об алиментах, чтобы она могла «адекватно обеспечивать детей, соразмерно уровню жизни Джейсона».

Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов

Актриса не запрашивала конкретную сумму выплат, потому что не знает размер доходов Джейсона, а в Калифорнии алименты выплачиваются в зависимости от месячной заработной платы обоих родителей и их расходов. Уайлд заявила суду, что получает зарплату в 40 тысяч долларов в месяц и ещё 60 тысяч от доходов компании Wilde и сдачи в аренду недвижимости. Кроме того, на её банковских счетах лежит 645 187 долларов, а также она имеет 10 млн долларов в других активах. На обеспечение семьи у неё уходит 107 тысяч долларов в месяц: расходы включают почти 60 тысяч долларов на «аренду/ипотеку» и четыре тысячи на «стирку и уборку».

От Джейсона Оливия воспитывает 8-летнего сына Отиса и 6-летнюю дочь Дейзи, однако экс-супруги до сих пор не пришли к соглашению по поводу опеки над детьми. После развода с Джейсоном актриса начала встречаться с Гарри Стайлзом, с которым работала над съёмками собственного фильма «Не волнуйся, солнышко». Влюблённые были вместе два года и расстались в ноябре 2022 года.
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№ 1
Pumpkin   6.04.2023 - 15:37
о боже опять эти разборки. что ж там постоянно че то происходит у них, кто-то алименты не выплачивает, кто-то еще что-то. мда уж, приколисты читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Гарри СтайлзДжейсон СудейкисОливия Уайлд
фильмы
Не беспокойся, дорогая

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Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов фотографии
Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов фотографии
Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов фотографии
Оливия Уайлд обвинила Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов фотографии
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