«Я чувствовала себя куском мяса»: Эмили Ратаковски объяснила, почему перестала сниматься в кино

Эмили Ратаковски
в интервью Los Angeles Times
рассказала, почему перестала сниматься в кино.
31-летняя модель начала актёрскую карьеру в фильме «Исчезнувшая» Дэвида Финчера
, после чего она и её команда начали искать подходящие роли, чтобы доказать, что она «серьёзная актриса». На счету Эмили ключевые роли в «128 ударах сердца в минуту»
и «Красотке на всю голову»
. Последний раз она проходила прослушивание на роль модели Йайи в фильме «Треугольник печали»
, однако её обошла Чарлби Дин
. В интервью Эмили признаётся, что Голливуд – не то место, где ей хотелось бы работать: «Я не думала: «О, я настоящая актриса, и это мой выход». Я чувствовала себя куском мяса, на который люди смотрели и говорили: «В ней ничего выдающегося, кроме груди
», – сказала Ратаковски.
В начале 2020 года она уволила своего агента, коммерческого представителя и менеджера. По словам Эмили, она устала пытаться сделать себя «приемлемой для влиятельных мужчин в Голливуде»
: «Я им не доверяла и решила: «Я и сама могу справиться с телефонными звонками, и я буду сама принимать все решения. Никто не думал о моих интересах. И вы все ненавидите женщин»
.
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