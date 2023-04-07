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«Молодые дарования, "соевое" поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино

7 апреля
2023 год

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7 апреля 2023
Ксения Собчак прокомментировала решение Кантемира Балгова завершить карьеру в кино. Ранее режиссёр опубликовал пост в социальных сетях и сообщил, что «закончился» и двух снятых фильмов ему достаточно.

«Молодые дарования, соевое поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино

Ксения считает, что проблема поколения Балагова в том, что у его представителей слишком много рефлексии: «Надо понимать, Кантемир Балагов получил, на мой взгляд, уникальный шанс. И талант. С самого начала, со школы Сокурова, с «Тесноты» и далее через награды престижных фестивалей к США. Он за считанные годы прошёл невиданный путь мирового признания для российского режиссёра. Мы все знаем, как порой наивно выглядит, когда российские актёры и режиссёры говорят, что мечтают о Голливуде. А здесь вот. Сериал, которым мы все засматриваемся, «The Last of Us», он должен был там снимать одну серию, и это какой уровень.

Это, примерно, как Фёдора Бондарчука попросили бы снять новую часть «Чужого». Вряд ли бы он отказался. В этом и заключается большая проблема. Вот чем отличаются все эти молодые дарования, и почему их называют «соевое» поколение. Поколенческий феномен. Люди поколения Бондарчука (просто как пример), они бы жопу рвали за такой шанс, и правильно бы делали. Проблема поколения таких как Балагов в том, что слишком много рефлексии и мыслей. Как я понимаю, у режиссёра «The Last of Us» несколько раз произошли конфликтные ситуации с Балаговым, они не сошлись во мнениях, и все это вылилось в историю «Да, и пошло всё, вообще не буду снимать».

«Молодые дарования, соевое поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино

Телеведущая подчеркнула, что в Голливуде люди готовы на многое, чтобы их заметили, а Кантемир сам отказался от рабочего предложения: «При этом хочется отметить, что в Америке культура «рвать жопу» по-прежнему живее всех живых, особенно в Голливуде. Люди готовы носить кофе десять лет, чтобы потом тебя заметили и через десять лет сделали «хлопушкой», а ещё через двадцать, может, тебе дадут и небольшую роль. А тут человек приехал в Голливуд просто с каким-то невероятным предложением и сам от него отказался. В мире Ксении Собчак – это невозможно. Если бы мне кто-то дал шанс сделать программу на ABC (например), я бы зубами вцепилась и вырастила бы эту программу до самой популярной в прайм-тайме. Но Балагов сейчас такой, каким мы его видим. Период у него сложный, жить в Америке ему тяжело, он должен был снимать свой фильм, но, как я понимаю, и эта история у него сейчас под большим вопросом именно из-за его кризиса и рефлексии. Одному человеку в очень сложной ситуации как-то сказали: «Хватит ребячится. Ступайте царствовать».
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«Молодые дарования, "соевое" поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино фотографии
«Молодые дарования, "соевое" поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино фотографии
«Молодые дарования, "соевое" поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино фотографии
«Молодые дарования, "соевое" поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино фотографии
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