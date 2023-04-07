Венсан Кассель и Тина Кунаки спровоцировали слухи о расставании

56-летний Венсан Кассель
и 26-летняя Тина Кунаки
спровоцировали слухи о расставании. Об этом сообщает Daily Mail
.
Источник рассказал изданию, что пара вскоре подаст на развод: «Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем»
. На фоне слухов о расставании Венсан удалил все фотографии с Тиной из своих социальных сетей. Более того, Кассель ничего не опубликовал по случаю дня рождения Тины 5 апреля, а последний «лайк» под её фотографией оставил 17 февраля.
О проблемах в отношениях пары в сети заговорили после того, как Кунаки не публиковала совместных фотографий с мужем на протяжении нескольких недель, хотя ранее они постоянно делились снимками, на которых они запечатлены вместе. В последнее время Тина публиковала кадры с фотосессий, а Венсан рассказывал о новых фильмах. Также в публикациях он упоминал о бывшей жене Монике Беллуччи
и их общей дочери Деве
. Венсан и Тина слухи о расставании не комментировали. Они поженились в 2018 году спустя два года после знакомства. В 2019 году у них родилась дочь Амазони
.
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