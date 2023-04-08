Генпрокуратуру просят проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского
по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом для обращения стали публичные высказывания актёра о специальной военной операции, а также призывы к протестам. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на копию обращения, которая оказалась в распоряжении издания.
«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России»
, - гласит обращение.
Согласно заявлению Бородина, своим неправильным мнением Козловский поделился в запрещённой соцсети, а также в одном из своих интервью. Стоит отметить, что публикацию в соцсети актёр сделал ещё до того, как это стало уголовно-наказуемым преступлением. Также Бородин вменяет Козловскому в вину отъезд из России в США, где у актёра растёт дочь от Ольги Зуевой
.
«Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан")»
, - отмечается в обращении.
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