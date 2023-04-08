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Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок

8 апреля
2023 год

Лайфстайл >>
8 апреля 2023
Если хочется попробовать свои силы в галантерейном бизнесе, но не знаешь, с чего начать - начни с футболок, на них всегда будет спрос. Вот и Максим Аверин решил войти в мир моды и стиля с именной коллекцией базовых футболок под брендом MAXIM AVERIN. Да, увы, кириллица всё ещё не в моде. И никто, почему-то не спешит это исправить.

Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок

Любителям футболок будет где разгуляться: в коллекции представлены бежевый, молочный, белый, хаки, фуксия и чёрный цвета. Модельный ряд тоже весьма разнообразен - от классики до оверсайз. Все изделия производятся в России из премиального трикотажа.

Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок

Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок

Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок
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Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок фотографии
Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок фотографии
Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок фотографии
Импортозамещение: Максим Аверин выпустил линейку именных футболок фотографии
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