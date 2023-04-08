Эмми Россум стала мамой во второй раз

«Я всё, закончился»: Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры
Режиссёр успел снять два полнометражных фильма
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Некоторые артистки делают из своей беременности реалити-шоу, а некоторые умудряются сохранить беременность в тайне до рождения ребёнка. 36-летняя Эмми Россум, наиболее известная по ролям в фильме «Призрак оперы» и сериале «Бесстыжие», стала мамой во второй раз. Эмми и её муж, режиссёр Сэм Эсмейл решили не афишировать информацию о второй беременности актрисы, сообщив о пополнении в семействе постфактум. На днях актриса опубликовала в соцсетях фотографии соответствующего содержания и сообщила, что 5 апреля у неё родился сын.
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