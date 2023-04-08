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Эмми Россум стала мамой во второй раз

8 апреля
2023 год

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8 апреля 2023

Некоторые артистки делают из своей беременности реалити-шоу, а некоторые умудряются сохранить беременность в тайне до рождения ребёнка. 36-летняя Эмми Россум, наиболее известная по ролям в фильме «Призрак оперы» и сериале «Бесстыжие», стала мамой во второй раз. Эмми и её муж, режиссёр Сэм Эсмейл решили не афишировать информацию о второй беременности актрисы, сообщив о пополнении в семействе постфактум. На днях актриса опубликовала в соцсетях фотографии соответствующего содержания и сообщила, что 5 апреля у неё родился сын.

Эмми Россум стала мамой во второй раз

Эмми и Сэм познакомились в 2014 году на съёмках фильма «Комета», и в 2017 году отпраздновали свадьбу в кругу родственников и друзей. В 2021 году у них родилась дочь, о появлении которой Эмми точно так же внезапно сообщила в соцсетях.
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Эмми Россум стала мамой во второй раз фотографии
Эмми Россум стала мамой во второй раз фотографии
Эмми Россум стала мамой во второй раз фотографии
Эмми Россум стала мамой во второй раз фотографии
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