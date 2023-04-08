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Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова

8 апреля
2023 год

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8 апреля 2023
Вчера в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Жить жизнь» - юбилейной сотой премьеры онлайн-кинотеатра Start. Зрителям сериал представили шоураннеры Ирина Сосновая и Дарья Мороз и актёры Любовь Аксёнова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Даниил Воробьёв, Владислав Ценёв, Игорь Гордин, Юлия Джулай и Анастасия Крылова.

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Даниил Воробьёв

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Дарья Мороз и Любовь Аксёнова

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Юрий Чурсин

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Юлия Джулай

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Роман Васильев

Гостями вечера стали Алёна Михайлова, Сергей Горошко, Анастасия Тодореску, Алёна Водонаева, Анар Халилов, Лиза Шакира, Анна Котова и другие.

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Анар Халилов

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Анна Котова-Дерябина

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Марина Доможирова

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Наталья Подольская

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Анастасия Тодореску и Карен Оганесян

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Светлана Степанковская

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Сергей Горошко

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова
фото: Юлия Бордовских с дочерью

Смотрите сериал «Жить жизнь» в онлайн-кинотеатре Start с 13 апреля 2023 года.

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Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова фотографии
Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова фотографии
Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова фотографии
Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова фотографии
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